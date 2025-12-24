.t1 { text-align: justify; }

Theo truyền thông Nga, Lực lượng vũ trang Ukraine hiện chỉ còn vận hành 30 khẩu pháo tự hành 155 mm nội địa có tên gọi 2S22 Bogdana.

Xét đến việc hơn 50 khẩu pháo được ghi nhận là đã mất, tình hình sản xuất các hệ thống vũ khí này không hề khả quan như những gì Kyiv đã miêu tả.

Nguồn tin từ trang Esut của Đức cho biết những khẩu pháo tự hành này được sản xuất tại Nhà máy Máy kéo Kharkiv từ năm 2023 và việc sử dụng khung gầm xe tải việt dã Tatra đã làm tăng đáng kể chi phí của dự án.

Kế hoạch hiện tại là sử dụng xe tải Mercedes-Benz Zetros làm nền tảng. Tổng cộng 200 chiếc sẽ được giao. Khoản viện trợ ước tính khoảng 750 triệu euro.

Hiện chưa rõ khi nào kế hoạch này sẽ được thực hiện, vì dường như ngay cả nguyên mẫu cũng chưa được chế tạo.

Pháo tự hành Bogdana đang được Ukraine sản xuất trên nhiều loại khung gầm cùng lúc.

Mặc dù vậy nguồn tin từ Kyiv lại cho biết, hệ thống pháo Bogdana 155 mm do ngành công nghiệp quốc phòng trong nước sản xuất chiếm 40% tổng số pháo binh được Lực lượng vũ trang Ukraine sử dụng ở mặt trận.

Thông tin này được Phó Tham mưu trưởng Lực lượng Tên lửa - Pháo binh thuộc Lục quân Ukraine - Đại tá Andriy Zhuravlev, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với RBC-Ukraine.

Đại tá Zhuravlev lưu ý rằng hiện nay pháo tự hành bánh lốp Bogdana của Ukraine, xét về đặc điểm, đã gần bằng CAESAR của Pháp, loại pháo mà Kyiv cũng nhận được như một phần của viện trợ quân sự quốc tế.

Ông Zhuravlev nói thêm rằng hệ thống pháo binh của Ukraine có một số ưu điểm so với các mẫu vũ khí tương tự của nước ngoài như có thể sử dụng nhiều loại đạn khác nhau, giúp đơn giản hóa công tác hậu cần. Bên cạnh đó, tuổi thọ nòng khá dài.

So sánh với những gì ông Zhuravlev tiết lộ, đồng thời đối chiếu với số liệu được đăng tải trước đó, cụ thể là ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine sản xuất tới 30 hệ thống Bogdana mỗi tháng, việc Nga tuyên bố vũ khí này sắp "tuyệt chủng" xem chừng là quá sớm.