Các tài xế của Be tiếp tục đón tin vui chưa từng có

Be Group vừa triển khai chương trình thưởng "Lái nhiều thưởng cao" từ ngày 22/12/2025, dành riêng cho tài xế be 4 bánh tại khu vực TP. Hồ Chí Minh. Đây là cơ hội vàng để các "bác tài" nâng cao thu nhập bằng cách hoàn thành nhiều chuyến xe hơn, với mức thưởng hấp dẫn dựa trên mốc hoàn thành.

Chương trình áp dụng theo chu kỳ hàng ngày (thứ 2 đến chủ nhật), tập trung vào nguyên tắc đơn giản: lái càng nhiều, thưởng càng cao. Tài xế chỉ cần đạt các mốc chuyến quy định là tự động nhận thưởng, không giới hạn số lượng tham gia. Be nhấn mạnh chương trình nhằm hỗ trợ tài xế, đặc biệt là sinh viên mới tham gia, duy trì động lực chạy xe an toàn và hiệu quả. Chi tiết mốc thưởng và điều kiện cụ thể được cập nhập theo bảng dưới đây.

Các trường hợp sau sẽ được cộng thêm điểm:

beCar có điểm đón khách tại sân bay Tân Sơn Nhất: +2 điểm (tất cả khung giờ từ Thứ 2 – Chủ Nhật)

beCar Đi Tỉnh, beCar Thuê: +2 điểm (tất cả khung giờ từ Thứ 2 – Chủ Nhật)

beCar có quãng đường trên 8km trong khung giờ cao điểm 6:00–8:59 & 16:00–18:59 (Thứ 2 – Thứ 6) và 16:00–18:59 (Thứ 7 – Chủ nhật): +4 điểm

Các trường hợp sau sẽ giảm điểm:

beCar có quãng đường dưới 2km trong khung giờ 17:00 – 18:59 (từ Thứ 2 – Chủ Nhật): -1 điểm

Ví dụ:

Bác tài hoàn thành chuyến xe với quãng đường 10km có thời điểm nhận chuyến là 17:10 ở Quận 2, bác tài nhận được 6+4 = 10 điểm.

Bác tài hoàn thành chuyến xe với quãng đường 1km có thời điểm nhận chuyến là 17:10 ở Quận 2, bác tài nhận được 6-1 = 5 điểm.

(*) Điểm thưởng được tính tại thời điểm nhận chuyến