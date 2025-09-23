Pháo tự hành 2S19M2 xuất hiện với ‘bếp nướng ngoài trời’ và anten gây nhiễu

Nga bắt đầu trang bị pháo tự hành 2S19M2 Msta-S cỡ 152 mm bằng các lồng bảo vệ tạm thời và anten tác chiến điện tử nhằm kéo dài khả năng sống sót trên chiến trường của pháo binh.

Những chỉnh sửa này được quan sát trên các khẩu pháo triển khai bởi tập hợp lực lượng nhóm Trung tâm ở hướng Pokrovsk.

Hình ảnh lan truyền từ tiền tuyến cho thấy các khẩu pháo được phủ bởi lồng lưới kim loại dày, mà binh sĩ Nga gọi vui là "mangals" vì giống bếp nướng ngoài trời.

Những lồng này được thiết kế để cung cấp bảo vệ thụ động chống lại các cuộc tấn công của máy bay không người lái mang chất nổ.

Bên cạnh các biện pháp bảo vệ vật lý tạm bợ, các đơn vị Nga còn lắp anten liên kết với hệ thống tác chiến điện tử trên nóc lồng. Các anten này nhằm gây nhiễu hệ thống dẫn đường và liên lạc của máy bay không người lái Ukraine.

Sự kết hợp 2 lớp phòng vệ — thụ động và tích cực — phản ánh cách Moscow thích ứng với mối đe dọa từ drone, vốn trở thành một đặc trưng nổi bật của cuộc chiến ở Ukraine.

Pháo 2S19M2 Msta-S, phiên bản nâng cấp của pháo tự hành thiết kế thời Liên Xô, có tầm bắn ngắn hơn so với pháo tiêu chuẩn NATO hiện đang được Ukraine sử dụng.

Lực lượng Kiev, vận hành các hệ thống như pháo Bohdana sản xuất trong nước và pháo 155 mm do phương Tây cung cấp, đã có thể tấn công ở khoảng cách vượt trội so với Msta-S.

Do đó, các đơn vị pháo Nga ngày càng phải dựa vào phương án ứng biến tại hiện trường để giảm tổn thất do hỏa lực phản kích, đạn dẫn đường chính xác và các drone tấn công có thời gian bay dài.

Việc phủ lồng bảo vệ phản ánh xu hướng rộng hơn trên các nền tảng bọc thép và pháo binh Nga, khi xe tăng, pháo tự hành và hệ thống phòng không được che phủ bằng các kết cấu tạm bợ phía trên.

Những sửa đổi này nhằm vô hiệu hóa góc tấn công từ trên xuống mà các đạn bay vòng (loitering munitions) và drone FPV thường sử dụng. Dù thô sơ, chúng là biện pháp chi phí thấp để cung cấp ít nhất sự bảo vệ một phần trước các chất nổ do drone chuyển tới.

Tác chiến điện tử cũng trở thành điểm then chốt trong thế phòng thủ của Nga. Bằng cách đặt anten gây nhiễu trực tiếp trên các khẩu pháo, lực lượng Nga tìm cách can nhiễu hệ thống điều hướng của drone và ngăn không cho người điều khiển hướng chính xác đạn về mục tiêu.

Tuy nhiên, các đơn vị Ukraine ngày càng triển khai drone trang bị hệ thống liên lạc dựa trên Starlink, cho phép hoạt động ở tầm xa hơn và có khả năng chống nhiễu tốt hơn.