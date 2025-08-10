.t1 { text-align: justify; }

Thông tin về việc Lực lượng Vũ trang Ukraine đang gặp vấn đề nghiêm trọng với đội xe thiết giáp của họ được xác nhận bởi một bức ảnh chụp tại Lữ đoàn Bộ binh Cơ giới Độc lập số 57 xuất hiện trên mạng xã hội. Như có thể thấy, công việc được thực hiện ở đâu đó tại khu vực tuyến sau, trong vị trí của một đơn vị sửa chữa.

Do thiếu thiết bị cần thiết, binh sĩ Ukraine đã quyết định lắp tháp pháo từ một chiếc T-72B bị hư hại lên khung thân của một khẩu pháo tự hành 2S19 Msta-S cũng trong tình trạng ngừng hoạt động.

Loại phương tiện chiến đấu lai ghép này vẫn chưa có vũ khí nhìn thấy được và không có bất kỳ biện pháp bảo vệ bổ sung nào, có lẽ tất cả những điều này sẽ xuất hiện sau.

Trước đó trong biên chế Lực lượng Vũ trang Ukraine đã được phát hiện có xe bọc thép chở quân hạng nặng được chế tạo dựa trên loại pháo tự hành này. Một số trong số chúng đã bị phá hủy.

Không thể nhận ra pháo tự hành 2S19 Msta-S nguyên bản khi được trang bị tháp pháo lấy từ xe tăng T-72B.

Về phần Lữ đoàn Cơ giới Độc lập số 57, đơn vị này nổi tiếng với tổn thất lớn và có biệt danh "vườn thú", khi được trang bị tới 7 loại xe thiết giáp khác nhau: BTR-60PB, BTR-70, BMP-1, MT-LB, YPR-765, Rosomak và M2A2 Bradley ODS-SA. Giờ đây, "kẻ đột biến" này sẽ gia nhập đội hình chiến đấu trong tương lai gần.

Thực chất cách làm này không phải là mới, điển hình như Quân đội Nga vẫn tận dụng khung gầm xe tăng T-80 - loại tương tự với pháo tự hành 2S19 Msta-S để trang bị giàn phóng rocket chống ngầm RBU-6000 để thực hiện vai trò pháo phản lực tự chế.