Pháo phản lực TOS-1A Solntsepyok tấn công trên hướng Krasnoarmeysk.
Pháo TOS-1A Solntsepyok khai hỏa, tập kích xưởng công nghiệp hàng không
Hải Yến |
Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã tập kích xưởng công nghiệp hàng không của Ukraine, phá hủy nhiều khí tài trong ngày.
