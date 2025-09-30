HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Pháo TOS-1A Solntsepyok khai hỏa, tập kích xưởng công nghiệp hàng không

Hải Yến |

 Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã tập kích xưởng công nghiệp hàng không của Ukraine, phá hủy nhiều khí tài trong ngày.

Pháo TOS-1A Solntsepyok khai hỏa, tập kích xưởng công nghiệp hàng không- Ảnh 1.

Pháo TOS-1A Solntsepyok khai hỏa, tập kích xưởng công nghiệp hàng không- Ảnh 2.

Pháo TOS-1A Solntsepyok khai hỏa, tập kích xưởng công nghiệp hàng không- Ảnh 3.

Pháo TOS-1A Solntsepyok khai hỏa, tập kích xưởng công nghiệp hàng không- Ảnh 4.

Pháo TOS-1A Solntsepyok khai hỏa, tập kích xưởng công nghiệp hàng không- Ảnh 5.

Pháo TOS-1A Solntsepyok khai hỏa, tập kích xưởng công nghiệp hàng không- Ảnh 6.

Pháo TOS-1A Solntsepyok khai hỏa, tập kích xưởng công nghiệp hàng không- Ảnh 7.

Pháo TOS-1A Solntsepyok khai hỏa, tập kích xưởng công nghiệp hàng không- Ảnh 8.

Pháo TOS-1A Solntsepyok khai hỏa, tập kích xưởng công nghiệp hàng không- Ảnh 9.

Pháo TOS-1A Solntsepyok khai hỏa, tập kích xưởng công nghiệp hàng không- Ảnh 10.

Pháo phản lực TOS-1A Solntsepyok tấn công trên hướng Krasnoarmeysk.

