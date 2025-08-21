Quân đội Pháp đứng trên bệ chống drone PROTEUS. Ảnh: Bộ Quốc phòng Pháp

Quân đội Pháp vừa công bố PROTEUS Standard 1, một bệ pháo tự động cỡ 20 mm được giới thiệu như phản ứng hiện đại hóa nhằm đối phó drone và đạn điều khiển từ xa.

Đây là bản đại tu của pháo AA53, loại vũ khí từ thời Thế chiến thứ 2 được thiết kế để tiêu diệt phương tiện nhẹ đồng thời cung cấp phòng không tầm ngắn.

Pháo này bắn đạn cỡ 20×139 mm với tốc độ 720 viên/phút và tiếp tục được sử dụng rộng rãi trên chiến trường, ngay cả khi các vũ khí mới hơn đã được phát triển.

Theo dự án PROTEUS, pháo AA53 đã được nâng cấp với camera hồng ngoại, màn hình ổn định, máy tính đạn đạo số và hệ thống dẫn đường quán tính. Các nâng cấp nhằm giúp binh sĩ theo dõi và tấn công các mối đe dọa trên không hiệu quả hơn đồng thời giảm chi phí vận hành.

Đạn 20 mm của vũ khí cũng cung cấp một giải pháp tầm gần có thể tái sử dụng chống lại drone, làm gián đoạn các đàn drone có thể áp đảo hệ thống phòng thủ tên lửa hiện đại.

Việc phát triển PROTEUS đưa Pháp vào nhóm ít quốc gia trang bị hệ thống chống drone chuẩn hóa.

Ukraine đã tái sử dụng các pháo kép thời Liên Xô làm hệ thống phòng thủ drone di động, trong khi Israel hồi sinh pháo M61 Vulcan để chặn các phương tiện bay không người lái sau 2 thập kỷ không hoạt động.

Được phát triển chỉ trong 4 tháng, PROTEUS thể hiện cách tiếp cận tinh gọn của Pháp trong việc đối phó mối đe dọa drone trên chiến trường.

Các đơn vị PROTEUS Standard 1 đầu tiên đang được bàn giao cho Trung đoàn Pháo Dù 35 của quân đội. Phản hồi về hoạt động được kỳ vọng sẽ định hình các triển khai trong tương lai tới các lực lượng khác.

Pháo Thế chiến 2 biến thành bệ săn drone

Theo NextGen Defense