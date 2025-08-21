Theo các rò rỉ mới nhất từ Weibo, iPhone 17 Pro Max có thể sẽ được trang bị hệ thống camera telephoto mới với khả năng chuyển đổi giữa hai tiêu cự quang học: 5x và 8x. Điều này có nghĩa là thay vì chỉ zoom ở một mức cố định như các thế hệ iPhone trước, máy sẽ tích hợp cơ chế quang học có thể điều chỉnh được chiều dài tiêu cự trong cùng một mô-đun.

Đã có lý do chính đáng cho cụm camerra dày cộm kích thước lớn trên mặt lưng của iPhone 17 Pro Maã.

Cụ thể, hệ thống telephoto mới của Apple được cho là sẽ sử dụng cấu trúc "ống kính di động" - một phần của cụm ống kính sẽ dịch chuyển cơ học để chuyển đổi qua lại giữa hai mức zoom. Đây là lý do vì sao cụm camera trên iPhone 17 Pro Max có thể sẽ lớn hơn đáng kể so với iPhone 16 Pro Max.

Sony đã từng làm điều tương tự từ năm 2021

Thật ra, ý tưởng sử dụng ống kính telephoto chuyển đổi tiêu cự không phải điều gì quá mới mẻ. Sony đã từng giới thiệu công nghệ này trên mẫu Xperia 1 III từ năm 2021. Hệ thống telephoto của Xperia cho phép chuyển đổi quang học giữa tiêu cự tương đương 70 mm và 105 mm (khoảng 2,9x và 4,4x zoom).

Hệ thống camera tele 2 tiêu cự từng được Sony đưa lên Xperia 1 III. Sau này, Sony chuyển sang zoom liên tục xịn hơn nhưng vẫn bị hạn chế về kích thước cảm biến, khẩu độ và chất lượng thấu kính.

Tuy nhiên, do giới hạn không gian trong thân máy siêu mỏng của Xperia, cụm ống kính này có khẩu độ nhỏ và cảm biến cũng hạn chế kích thước, dẫn đến chất lượng ảnh không đạt kỳ vọng - đặc biệt là trong điều kiện thiếu sáng hoặc chụp vật thể ở xa.

Apple có thể làm điều này "ngon hơn" nhờ phần cứng vượt trội

Khác với Sony, Apple có thể tối ưu công nghệ này nhờ những lợi thế vượt trội về thiết kế và chuỗi cung ứng. Thứ nhất, cụm camera trên iPhone 17 Pro Max được dự đoán sẽ lớn hơn nhiều, giúp hệ thống ống kính di chuyển hoạt động hiệu quả hơn. Thứ hai, Apple có thể tích hợp cảm biến lớn hơn và ống kính chất lượng cao hơn, giúp cải thiện khả năng thu sáng và độ chi tiết.

Theo nguồn tin từ leaker Instant Digital, hệ thống zoom kép của Apple sẽ cho chất lượng "tốt đầu ngành", vượt qua cả những flagship mạnh nhất hiện nay. Trong khi Samsung đã loại bỏ ống kính 10x trên Galaxy S25 Ultra, chỉ còn lại mức zoom 5x, Apple có thể sẽ lấp vào khoảng trống này bằng hệ thống ống kính vừa linh hoạt vừa cho chất lượng cao.

Chỉ có trên bản Pro Max, giá sẽ cao nhưng xứng đáng?

Hiện chưa rõ phiên bản iPhone 17 Pro tiêu chuẩn có được trang bị công nghệ camera zoom mới này hay không. Một số tin đồn cho rằng chỉ bản Pro Max mới có hệ thống 48MP Tetraprism telephoto với khả năng zoom kép, trong khi bản Pro sẽ dùng cảm biến nhỏ hơn và ống kính lai giữa thủy tinh và nhựa.

Việc bổ sung cụm camera cao cấp này có thể là một phần trong chiến lược của Apple nhằm biện minh cho việc tăng giá bán. Ngoài camera, iPhone 17 Pro Max còn được kỳ vọng sẽ có thiết kế mới, chip xử lý nhanh hơn và cải thiện nhiều mặt khác về trải nghiệm người dùng.

Đến sau nhưng có thể làm chủ cuộc chơi

Dù không phải hãng đầu tiên đưa công nghệ zoom thay đổi tiêu cự vào điện thoại, Apple nhiều khả năng sẽ là hãng làm nó trở nên thực sự phổ biến. Nếu mọi đồn đoán thành sự thật, iPhone 17 Pro Max sẽ không chỉ có cụm camera mạnh nhất từ trước tới nay trên iPhone, mà còn là một trong những smartphone zoom tốt nhất thị trường. Và như thường lệ, Apple có thể sẽ biến "cũ" thành "mới mẻ" một cách đầy thuyết phục.