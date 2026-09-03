Pháo phóng loạt tầm xa nhất thế giới của Trung Quốc bắn "mưa thép"

Giá trị của đầu đạn mảnh văng nổ trên không nằm ở khả năng tấn công nhân lực và trang thiết bị hoạt động ngoài các công trình gia cố.

Đạn nổ "mưa thép"

Lục quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) vừa đưa ra thêm những chỉ dấu cho thấy kho hỏa lực tầm xa đồ sộ của họ có thể được sử dụng như thế nào trong một cuộc xung đột tiềm tàng.

Dấu hiệu mới nhất là buổi diễn tập loại đạn nổ trên không mới mang tên "Mưa thép" (Steel Rain) khai hỏa từ hệ thống pháo phản lực bắn loạt PCL-191.

Đoạn phim công bố ghi lại cảnh nhiều quả tên lửa phát nổ ngay trên không trung phía trên một trường bắn, phát tán lượng lớn mảnh kim loại văng với tốc độ cực cao bao trùm khu vực bên dưới. Loại vũ khí này dường như được thiết kế chủ yếu nhằm chế áp sinh lực địch và các trang thiết bị bảo vệ hạng nhẹ, thay vì dùng để xuyên phá các công trình gia cố kiên cố.

Ảnh Military Watch

Loại đạn này đặc biệt quan trọng vì nó mở rộng danh mục mục tiêu mà PCL-191 có thể tiến công. PCL-191 là nền tảng pháo phản lực tầm xa cơ động cao, thiết kế dạng mô-đun và có thể sử dụng nhiều loại đạn khác nhau.

Các cấu hình được công khai của hệ thống này bao gồm các loại tên lửa cỡ đạn 300mm và 370mm, trong khi khoang phóng mô-đun lớn hơn cũng có thể mang được các loại vũ khí thuộc dòng tên lửa đạn đạo chiến thuật.

Theo các ước tính công khai, tầm bắn của các loại đạn PCL-191 dao động từ khoảng 150 km đối với các tên lửa cỡ nhỏ hơn cho tới khoảng 280–350 km đối với loại đạn 370mm, trong khi các tên lửa chiến thuật lớn hơn được đánh giá có tầm bắn lên tới khoảng 500 km. Thông số kỹ thuật chính xác của loại đạn nổ trên không mới được trình diễn hiện vẫn chưa rõ ràng.

Ưu thế của đạn nổ

Giá trị của đầu đạn mảnh văng nổ trên không nằm ở khả năng tấn công nhân lực và trang thiết bị hoạt động ngoài các công trình gia cố. Nhóm mục tiêu này bao gồm kíp vận hành radar, xe thông tin liên lạc, các đơn vị phòng không, đội ngũ bảo trì, lực lượng hậu cần và các đơn vị khác bắt buộc phải bộc lộ vị trí định kỳ để triển khai nhiệm vụ.

Ảnh Military Watch

Điều này có thể khiến loại đạn mới trở nên đặc biệt quan trọng trong giai đoạn đầu của một cuộc chiến quy mô lớn trên biển. Thay vì tìm cách phá hủy hoàn toàn từng căn cứ quân sự đối phương, lực lượng pháo binh Trung Quốc đại lục có thể tập trung vô hiệu hóa mạng lưới hạ tầng cần thiết để vận hành các căn cứ đó.

Các hệ thống radar luôn cần con người vận hành và bảo dưỡng; máy bay cần đội ngũ kỹ thuật mặt đất nạp đạn và tiếp nhiên liệu; các trận địa tên lửa phải duy trì liên lạc với mạng lưới chỉ huy; còn đường băng và hạ tầng bị hư hại đều phải được sửa chữa.

Do đó, các loại vũ khí mảnh văng có khả năng bao phủ diện tích tương đối rộng có thể được sử dụng để gây tổn thất nhân lực và tạm thời chế áp các hoạt động này mà không nhất thiết phải phá hủy toàn bộ hạ tầng kiên cố bên dưới.

Tính cơ động của PCL-191 là một thành tố quan trọng trong học thuyết này. Được đặt trên khung gầm xe bánh hơi, hệ thống có thể nhanh chóng tái định vị sau khi bắn và được triển khai từ các vị trí phân tán thay vì phụ thuộc vào các trận địa pháo cố định quy mô lớn.

Kiến trúc mô-đun của nó cũng cho phép linh hoạt lựa chọn các loại đạn khác nhau tùy theo mục tiêu. Điều này cung cấp cho Lục quân PLA sự kết hợp giữa khả năng chế áp diện rộng và đòn đánh chính xác tầm xa trên cùng một hệ thống khung gầm phóng tiêu chuẩn.

Hệ thống này trước đó đã được đưa vào các cuộc diễn tập mô phỏng tình huống chiến đấu trên biển vào tháng 12 năm 2025.



