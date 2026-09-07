Pháo phản lực Chunmoo Hàn Quốc tiếp tục có hợp đồng lớn tại châu Âu

GD&TĐ - Các quốc gia châu Âu đang lựa chọn pháo phản lực K239 Chunmoo của Hàn Quốc như một sự lựa chọn thay thế M142 HIMARS của Mỹ.

Croatia dự định mua 18 hệ thống pháo phản lực dẫn đường (MLRS) K239 Chunmoo do Hàn Quốc sản xuất cùng với các loại tên lửa đi kèm. Trang web của Chính phủ Croatia đã công bố chương trình nghị sự của cuộc họp, trong đó có vấn đề mua sắm trang thiết bị này.

Theo báo Jutarnji list, giá trị hợp đồng sẽ là 435,2 triệu euro, chưa bao gồm thuế VAT . Quân đội Croatia sẽ nhận được các tên lửa có tầm bắn từ 30 đến 300km.

Dự kiến sau quyết định của chính phủ, hợp đồng với nhà sản xuất Hanwha Aerospace của Hàn Quốc sẽ được Bộ trưởng Quốc phòng Croatia ký kết. Một thỏa thuận riêng biệt cũng được thiết lập với Tập đoàn WB của Ba Lan - đơn vị sẽ lắp đặt hệ thống chỉ huy và kiểm soát Topaz.

Theo thông tin hiện có, 85% số hệ thống đã đặt hàng sẽ được giao trong năm 2028. Việc thanh toán theo hợp đồng sẽ được thực hiện trong giai đoạn 2026 - 2029.

Mô hình tên lửa CGR-080 và CTM-MR, cũng như tên lửa đạn đạo CTM-290.

Pháo phản lực dẫn đường Chunmoo K239 được thiết kế để thay thế các hệ thống Vulkan M92 122mm và BM-21 Grad đã lỗi thời. Tuổi thọ trung bình của tổ hợp cũ là hơn 30 năm, và tầm bắn của chúng chỉ khoảng 20km.

Ưu điểm chính của Chunmoo là tính mô đun của nó. Hệ thống này có thể đồng thời sử dụng các tên lửa cỡ nòng khác nhau, được đặt trong hai thùng chứa riêng biệt trên cùng một bệ phóng. Theo Jutarnji list, đây là hệ thống MLRS bánh lốp duy nhất đang hoạt động có khả năng này.

Điều này cho phép người chỉ huy lựa chọn loại đạn dược tùy thuộc vào nhiệm vụ mà không cần sửa đổi bệ phóng hoặc thùng chứa. Ví dụ, một container có thể chứa 4 tên lửa 280mm, và một container khác có thể chứa 6 tên lửa dẫn đường 239mm.

Hệ thống Chunmoo cũng có khả năng sử dụng tên lửa đạn đạo CTM-290 cỡ 600mm với tầm bắn hơn 300km. Số lượng tên lửa và tầm bắn cụ thể của loại đạn mà Croatia sẽ nhận được hiện chưa được tiết lộ.

Croatia đã mua 8 hệ thống HIMARS và 394 tên lửa có tầm bắn lên đến 80km từ Mỹ. Tuy nhiên do những hạn chế về xuất khẩu tên lửa tầm xa của Mỹ, Zagreb đã chuyển sự chú ý sang hệ thống Chunmoo.

So với HIMARS, hệ thống của Hàn Quốc cũng có hỏa lực mạnh hơn - nó có thể mang tới 12 tên lửa 239mm, trong khi HIMARS sử dụng một thùng chứa 6 tên lửa.

Quyết định của Croatia cũng bị ảnh hưởng bởi việc tăng cường vũ khí tầm xa ở nước láng giềng Serbia. Cụ thể, Belgrade đang mua hệ thống MLRS PULS của Israel và các loại vũ khí tầm xa khác.

Trước đó, Tổng thống Croatia Zoran Milanovic đã tuyên bố: "Với tư cách là một quốc gia, chúng ta phải tìm cách chống lại bằng cách trang bị cho mình những vũ khí như thế này."