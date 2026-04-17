Pháo M-46 hiện tiếp tục được hơn 35 quân đội trên toàn thế giới sử dụng, bao gồm cả Nga. Gần đây truyền thông khu vực tiết lộ phong trào Hồi giáo Shia Hezbollah tại Lebanon cũng được trang bị loại vũ khí này.

Một hình ảnh đã xuất hiện trên mạng xã hội cho thấy việc sử dụng loại pháo này từ một hầm trú ẩn dưới lòng đất để tấn công các mục tiêu quân sự của Israel.

Hơn nữa, giới phân tích lưu ý trong số các loại đạn dược được sử dụng, họ đã xác định được cả đạn tăng tầm hỗ trợ bằng rocket như BEE4 BB/RA HE. Loại tên lửa này được biết đến là có khả năng tấn công mục tiêu ở khoảng cách lên đến 44km.

Cần nhắc lại rằng, tầm bắn của đạn phân mảnh nổ mạnh thông thường chỉ là 27,5km, cho nên con số trên là cực kỳ ấn tượng, cho dù độ chính xác sẽ suy giảm đáng kể ở tầm bắn tối đa.

Trước đây chính quyền Syria cũ đã mua loại đạn pháo này từ Trung Quốc và Triều Tiên một cách hoàn toàn hợp pháp. Giờ đây chúng lại được sử dụng bởi các chiến binh từng là đồng minh của Damascus.

Pháo M-46 130mm của lực lượng vũ trang Hezbollah tại Lebanon.

Pháo M-46 được tạo ra để thay thế khẩu A-19 122mm đời 1931/37 và nhằm mục đích chống lại xe tăng hạng nặng và pháo tự hành, phá hủy các công trình phòng thủ...

Nguyên mẫu M-46 được sản xuất vào năm 1950 và chính thức đi vào hoạt động trong năm 1953. Việc sản xuất loại pháo theo lô nhỏ bắt đầu từ năm 1951 và tiếp tục cho đến khoảng năm 1971.

Trong thời gian này, hàng nghìn khẩu M-46 đã xuất xưởng. Loại pháo nòng dài nói trên cũng được quân đội các nước thuộc Khối Hiệp ước Warsaw sử dụng. Hiện nay chúng vẫn đang phục vụ tại một số quốc gia ở Châu Á, Trung Đông và Châu Phi.