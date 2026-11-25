Báo cáo bảo mật công bố ngày 23/11/2026 về việc hệ thống phanh điện tử không dây của hãng Elecbrakes tự kết nối nhầm với phương tiện khác và cho phép người lạ khóa cứng phanh từ xa đang cho thấy nhiều công nghệ điều khiển xe thông minh hiện nay vẫn chưa đủ thông minh mà lại tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nghiêm trọng.

Trong làn sóng số hóa ngành giao thông những năm gần đây, hàng loạt hãng sản xuất ô tô và phụ tùng đã chạy đua đưa các bộ phận cơ khí sống còn của phương tiện - từ khóa cửa, hệ thống đánh lái cho đến cả cụm phanh hãm - lên các ứng dụng điều khiển không dây trên điện thoại để quảng bá về sự tiện lợi của những dòng xe thông minh. Thế nhưng báo cáo kỹ thuật vừa được hai chuyên gia an ninh mạng Patrick Forck và Jeremy McCarthy thuộc công ty bảo mật Element Digital công bố ngày 23/11/2026 đã gióng lên hồi chuông cảnh báo ngược lại: nhiều hệ thống điều khiển xe thông minh hiện nay thực chất vẫn chưa đủ thông minh để nhận diện đúng chủ nhân, thậm chí còn mở toang cánh cửa rước hiểm họa tai nạn vào buồng lái.

Bằng chứng rõ nét nhất bắt nguồn từ trải nghiệm thực tế ngoài đời của chính chuyên gia Patrick Forck khi đang lái xe kéo theo rơ-moóc lưu thông trên đường cao tốc. Giữa lúc xe đang chạy ở tốc độ cao, ông Forck bàng hoàng phát hiện chiếc điều khiển từ xa trong buồng lái của hệ thống phanh điện tử thông minh Elecbrakes (thương hiệu thiết bị phanh không dây phổ biến cho các dòng xe kéo rơ-moóc tải trọng lớn tại Úc và New Zealand) bỗng dưng tự động bắt sóng và kết nối thẳng vào bộ phanh rơ-moóc của một chiếc xe hoàn toàn xa lạ đang chạy gần đó mà không hề hiển thị bất kỳ thông báo hỏi mật khẩu hay yêu cầu xác nhận ghép đôi nào.

Ảnh minh họa: xe bồn kéo rơ-moóc dùng trong buổi trình diễn tấn công không dây vào hệ thống phanh xe đầu kéo do Hiệp hội Vận tải đường bộ Mỹ (NMFTA) tổ chức năm 2023. Ảnh: Connor D. Wolf/Transport Topics.

Nhận thấy một hệ thống phụ trách hãm phanh khối tài sản nặng hàng tấn trên mặt đường mà lại có thể kết nối bừa bãi một cách ngây ngô như vậy, ông Patrick Forck và đồng nghiệp Jeremy McCarthy đã lập tức sử dụng công cụ phân tích mã nguồn để kiểm tra toàn bộ ứng dụng điều khiển trên điện thoại của Elecbrakes. Kết quả mổ xẻ kỹ thuật công bố ngày 23/11/2026 cho thấy đằng sau lớp vỏ công nghệ hiện đại là một thiết kế bảo mật sơ sài đến khó tin: toàn bộ 47 kênh giao tiếp điều khiển qua sóng Bluetooth của bộ phanh đều truyền lệnh dưới dạng văn bản thô không hề mã hóa, không có mã kiểm tra lỗi và bỏ trống hoàn toàn bước xác thực danh tính người ra lệnh ở chức năng bóp phanh.

Để chứng minh mức độ nguy hiểm của thứ công nghệ thông minh nửa vời này, hai chuyên gia đã dựng một trang web đơn giản chạy ngay trên trình duyệt Chrome để quét sóng Bluetooth xung quanh. Chỉ cần một chiếc xe gắn bộ phanh thông minh đi lọt vào tầm phủ sóng, người lạ ngồi trên một phương tiện khác có thể gửi đi đúng 4 byte dữ liệu không cần mật khẩu để kích hoạt cuộn điện từ khóa cứng toàn bộ cụm phanh rơ-moóc nặng hàng tấn ngay tức khắc, hoặc can thiệp làm đảo lộn lực phanh theo tốc độ giảm tốc khiến chiếc xe phía trước bị văng đuôi và mất lái hoàn toàn trên đường.

Đáng lo ngại hơn cho người tiêu dùng, sự phụ thuộc vào các bo mạch điều khiển không dây giá rẻ còn để lại hậu quả lâu dài không thể khắc phục bằng phần mềm. Sau khi nhận được hồ sơ cảnh báo từ nhóm nghiên cứu, hãng sản xuất Elecbrakes chỉ có thể tung bản cập nhật vá lỗi cho hai dòng bộ điều khiển đời mới là EB2 và VM1, trong khi toàn bộ thế hệ bộ điều khiển thông minh đời đầu EB1 đang gắn trên hàng loạt phương tiện lưu thông ngoài đường lại không đủ năng lực phần cứng để nhận bản vá bảo mật, buộc chủ xe hoặc phải bỏ tiền thay mới toàn bộ thiết bị, hoặc phải tiếp tục đánh cược mạng sống với một hệ thống phanh mà bất kỳ ai đi ngang qua cũng có thể bóp cò.