Phản ứng Nhã Phương sau lời xin lỗi của Trường Giang

Động thái mới của Nhã Phương gây chú ý.

Lời xin lỗi của Trường Giang gây xôn xao mạng xã hội vào tối 14/9. Sau tâm thư thừa nhận những sai sót trong quá khứ, một bộ phận cư dân mạng bày tỏ sự cảm thông với nam nghệ sĩ, trong khi một số khác vẫn chưa cảm thấy thuyết phục và tiếp tục tranh luận. Đáng chú ý, giữa lúc những chia sẻ của Trường Giang đang nhận được sự quan tâm, động thái mới nhất của Nhã Phương cũng khiến dân tình chú ý.

Theo đó, tối 15/9, Nhã Phương đăng tải loạt hình ảnh ghi lại khoảnh khắc cô xuất hiện tại triển lãm của NTK Đỗ Mạnh Cường. Sau khi làm mẹ 3 con, nữ diễn viên vẫn gây ấn tượng với diện mạo mặn mà, vóc dáng cùng phong cách thời trang thanh lịch. Đáng chú ý, trong bài đăng mới, Nhã Phương chỉ gửi lời chúc đến NTK Đỗ Mạnh Cường và chia sẻ về sự kiện. Nữ diễn viên hoàn toàn không nhắc đến Trường Giang hay tâm thư xin lỗi của ông xã. Động thái này nhanh chóng được cư dân mạng chú ý bởi xuất hiện đúng thời điểm lời xin lỗi của Trường Giang vẫn đang là chủ đề được bàn luận.

Tuy nhiên, việc Nhã Phương không đề cập đến câu chuyện của chồng cũng không thể hiện cụ thể cô có thái độ hay quan điểm như thế nào. Đây vốn là cách nữ diễn viên thường lựa chọn trước những bàn tán liên quan đến cuộc sống riêng. Thay vì trực tiếp phản hồi, Nhã Phương nhiều lần giữ im lặng và tiếp tục chia sẻ những hình ảnh, hoạt động cá nhân.

Visual xinh xắn của Nhã Phương khi xuất hiện tại triển lãm của NTK Đỗ Mạnh Cường

"Mẹ 3 con" Nhã Phương gây ấn tượng vì nhan sắc ngày càng thăng hạng

Nhã Phương không có bất kì chia sẻ nào liên quan đến ồn ào của chồng

Cuộc sống của Nhã Phương

Nhã Phương bắt đầu sự nghiệp từ năm 2009 với một vai nhỏ trong Những Thiên Thần Áo Trắng. Tuy nhiên, phải đến năm 2013, tên tuổi nữ diễn viên mới thực sự được chú ý khi góp mặt trong phim ngắn Xin Lỗi, Anh Chỉ Là Thằng Bán Bánh Giò. Năm 2015 tiếp tục là cột mốc quan trọng khi Nhã Phương đảm nhận vai chính trong bộ phim hợp tác Việt - Hàn Tuổi thanh xuân. Sau đó, cô liên tiếp góp mặt trong nhiều dự án được khán giả yêu thích như Zippo, Mù Tạt Và Em, Yêu Đi, Đừng Sợ!, Ngày Ấy Mình Đã Yêu và Cây Táo Nở Hoa.

Từ cô gái từng lớn lên trong gia đình đông con, chật vật đến mức không có nổi vài chục nghìn đồng đóng lệ phí thi, Nhã Phương từng bước xây dựng sự nghiệp và có vị trí riêng trong showbiz Việt. Những năm tháng thiếu thốn cũng được cho là lý do nữ diễn viên luôn trân trọng giá trị của đồng tiền, chăm chỉ làm việc và nỗ lực để có thể chăm lo tốt hơn cho gia đình.

Nhã Phương là nữ diễn viên vào nghề sớm, đạt được vị trí ổn định trong showbiz

Trường Giang - Nhã Phương tổ chức lễ cưới vào tháng 9/2018. Thời điểm mới công khai, cả hai gặp phải không ít sóng gió từ dư luận. Nhã Phương từng có màn cầu hôn gây xôn xao trên sóng truyền hình. Về sau này, cô từng lên tiếng: "Tôi cũng từng dứt khoát nhưng anh ấy đã làm cú chấn động là cầu hôn tôi trên sóng truyền hình. Chuyện tôi với anh ấy cứ dùng dằng như vậy và tôi thấy tình cảm anh ấy dành cho tôi là chân thành cho nên quyết định cho anh ấy cơ hội. Nếu anh ấy thích đẹp thì không phải tôi. Những người xung quanh anh ấy cao ráo và rất đẹp. Tôi nghĩ trời đã se duyên cho hai đứa nên chạy trời không khỏi nắng".

Nhã Phương cũng thừa nhận bản thân không phải là người chọn cách đôi co mỗi khi vướng vào thị phi. Cô từng nói: "Tôi nghĩ nếu mình nói ra thì được gì? Sóng yên thì biển lặng. Đến một giai đoạn nào đó sẽ có câu trả lời. Quan trọng là những người xung quanh hiểu mình, biết mình không phải như vậy. Tôi chọn sống cho những gì đang hiện hữu. Thời điểm quen Trường Giang, có nhiều sóng gió đến với tôi. Tôi chọn quay về bên trong để xem bản thân thiếu sót gì và từ từ thay đổi".

Trước đó, Nhã Phương cũng chỉ đăng bức ảnh ôm chặt Trường Giang và không nói gì thêm

Ảnh: FBNV



