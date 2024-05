Phản ứng mạnh mẽ của Triều Tiên sau vụ thử hạt nhân của Mỹ

“Để đối phó với tình trạng bất ổn chiến lược trong khu vực và phần còn lại của thế giới xuất phát từ hành động đơn phương của Mỹ, chúng tôi (Triều Tiên) buộc phải xem xét lại các biện pháp cần thiết nhằm cải thiện khả năng răn đe hạt nhân trong phạm vi chủ quyền của mình và các phương án khả thi khác”, KCNA cho biết trong bài viết được đăng tải hôm nay (20/5).

Tuy nhiên, Hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên không nêu chi tiết các biện pháp nước này dự định triển khai.

Tên lửa Hwasong-17 của Triều Tiên rời bệ phóng ngày 24/3. Ảnh: KCNA.

Trước đó, Cơ quan Quan lý An ninh Hạt nhân Mỹ (14/5) đã tiến hành thí nghiệm hạt nhân cận tới hạn tại một phòng thử nghiệm ở bang Nevada nhằm mục đích “thu thập dữ liệu hỗ trợ cho sự an toàn, an ninh, độ tin cậy và hiệu quả của đầu đạn hạt nhân Mỹ”.

Theo phía Mỹ, việc thử hạt nhân cận tới hạn không dẫn tới các vụ nổ hạt nhân, do đó Mỹ khẳng định hành động này không vi phạm Hiệp ước Cấm thử nghiệm hạt nhân toàn diện (CTBT) mà Mỹ đã ký song chưa phê chuẩn. Đây cũng là vụ hạt nhân cận tới hạn đầu tiên của Mỹ kể từ tháng 9/2021 và là vụ thử thứ ba dưới thời chính quyền Tổng thống Joe Biden.

Phía Triều Tiên cáo buộc động thái mới của Mỹ làm leo thang căng thẳng trong cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân quốc tế.

Trong khi đó, Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc cáo buộc Triều Tiên đã tiến hành 6 vụ thử hạt nhân và được cho đang chuẩn bị cho vụ thử thứ 7 trong thời gian tới.

Triều Tiên đang chịu lệnh trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc liên quan các vụ thử hạt nhân và phát triển tên lửa đạn đạo.