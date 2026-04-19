Phản ứng của Tổng thống Trump sau khi tiêm kích F-15E bị bắn hạ

Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đã yêu cầu cấp dưới nhanh chóng giải cứu các phi công rơi vào lãnh thổ đối phương sau khi một tiêm kích F-15E của Mỹ bị Iran bắn hạ, Wall Street Journal dẫn nguồn tin cho biết.

Ông Trump được cho là đã tính đến việc các đồng minh châu Âu của Mỹ giữ khoảng cách với xung đột, nên Mỹ chủ yếu phải dựa vào năng lực của chính mình. “Châu Âu không giúp đỡ”, ông Trump nhiều lần nói.

Theo nguồn tin trên, Tổng thống Mỹ nhận được thông tin về vụ việc khi đang ở khu cánh Tây của Nhà Trắng, thời điểm khu vực này khá vắng người.

Wall Street Journal cho biết, xung đột tại Trung Đông có ý nghĩa cá nhân lớn đối với ông Trump. Trong quá trình điều hành chiến dịch quân sự, ông được cho là phải đối mặt với nhiều suy nghĩ và mâu thuẫn nội tâm.

“Tổng thống thường xuyên nhớ lại hình ảnh cuộc khủng hoảng con tin Iran năm 1979 - một trong những thất bại lớn nhất trong chính sách đối ngoại của Mỹ trong thời gian gần đây”, tờ báo viết.

Cùng ngày 18/4, ông Trump cho biết các cuộc đàm phán với Iran vẫn đang diễn ra và tiến triển “rất tốt” và sẽ có thêm thông tin về tiến trình đàm phán Mỹ - Iran được công bố vào cuối ngày.

Tổng thống Trump cũng nhấn mạnh các cuộc tiếp xúc vẫn đang được duy trì và lập trường của Mỹ đã trở nên cứng rắn hơn.