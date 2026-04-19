Phản ứng của Tổng thống Trump sau khi tiêm kích F-15E bị bắn hạ

Hải Yến |

Thông tin từ Wall Street Journal cho thấy phản ứng của Tổng thống Mỹ Donald Trump sau khi tiêm kích F-15E bị Iran bắn rơi.

Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đã yêu cầu cấp dưới nhanh chóng giải cứu các phi công rơi vào lãnh thổ đối phương sau khi một tiêm kích F-15E của Mỹ bị Iran bắn hạ, Wall Street Journal dẫn nguồn tin cho biết.

Ông Trump được cho là đã tính đến việc các đồng minh châu Âu của Mỹ giữ khoảng cách với xung đột, nên Mỹ chủ yếu phải dựa vào năng lực của chính mình. “Châu Âu không giúp đỡ”, ông Trump nhiều lần nói.

Theo nguồn tin trên, Tổng thống Mỹ nhận được thông tin về vụ việc khi đang ở khu cánh Tây của Nhà Trắng, thời điểm khu vực này khá vắng người.

Wall Street Journal cho biết, xung đột tại Trung Đông có ý nghĩa cá nhân lớn đối với ông Trump. Trong quá trình điều hành chiến dịch quân sự, ông được cho là phải đối mặt với nhiều suy nghĩ và mâu thuẫn nội tâm.

“Tổng thống thường xuyên nhớ lại hình ảnh cuộc khủng hoảng con tin Iran năm 1979 - một trong những thất bại lớn nhất trong chính sách đối ngoại của Mỹ trong thời gian gần đây”, tờ báo viết.

Cùng ngày 18/4, ông Trump cho biết các cuộc đàm phán với Iran vẫn đang diễn ra và tiến triển “rất tốt” và sẽ có thêm thông tin về tiến trình đàm phán Mỹ - Iran được công bố vào cuối ngày.

Tổng thống Trump cũng nhấn mạnh các cuộc tiếp xúc vẫn đang được duy trì và lập trường của Mỹ đã trở nên cứng rắn hơn.

Lười sạc xe điện? Công ty Trung Quốc có giải pháp lạ, chỉ mất 3 phút là "đầy pin", lái xe không phải làm gì
"Siêu cầu vượt" gần 20.000 tỷ đồng ở Hà Nội sẽ hoàn thành ngay đầu năm sau

"Siêu cầu vượt" gần 20.000 tỷ đồng ở Hà Nội sẽ hoàn thành ngay đầu năm sau

00:58
Cướp ngân hàng như phim: Đeo mặt nạ người nổi tiếng, bắt 25 con tin, tẩu thoát qua cống

Cướp ngân hàng như phim: Đeo mặt nạ người nổi tiếng, bắt 25 con tin, tẩu thoát qua cống

01:05
Cảnh tượng kinh ngạc sâu dưới lòng đất ở tuyến metro gần 35.000 tỷ đồng của Thủ đô

Cảnh tượng kinh ngạc sâu dưới lòng đất ở tuyến metro gần 35.000 tỷ đồng của Thủ đô

01:15
Xuất hiện clip cảnh sát New York đánh người bị bắt giữ gây tranh cãi

Xuất hiện clip cảnh sát New York đánh người bị bắt giữ gây tranh cãi

01:03
Kia Seltos thế hệ mới ra mắt: Nâng cấp hybrid, dẫn động 4 bánh, cấp điện được cho đồ gia dụng

Kia Seltos thế hệ mới ra mắt: Nâng cấp hybrid, dẫn động 4 bánh, cấp điện được cho đồ gia dụng

01:20
Khung cảnh 'khó tin' tại công trường siêu cầu 16.000 tỷ đồng bắc qua dòng sông biểu tượng của Thủ đô

Khung cảnh 'khó tin' tại công trường siêu cầu 16.000 tỷ đồng bắc qua dòng sông biểu tượng của Thủ đô

00:58
Ra mắt xe điện đi xa tới 320km/sạc, tốc độ 125km/h, giá rẻ hơn Honda Lead

Ra mắt xe điện đi xa tới 320km/sạc, tốc độ 125km/h, giá rẻ hơn Honda Lead

01:17
Clip em nhỏ đu trên ô tô như phim hành động: CSGT xác định danh tính tài xế và mức xử phạt

Clip em nhỏ đu trên ô tô như phim hành động: CSGT xác định danh tính tài xế và mức xử phạt

00:47
