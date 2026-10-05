Phản ứng của người tinh tế khi người khác đang kể chuyện nhưng điện thoại liên tục rung

Điện thoại rung khi đang trò chuyện là chuyện rất bình thường, nhưng cách bạn phản ứng trước tiếng rung ấy lại có thể nói nhiều về sự tinh tế trong giao tiếp.

Điện thoại rung đúng lúc người đối diện đang kể chuyện là tình huống rất quen thuộc. Có người lập tức cầm máy lên xem, có người vừa nghe vừa liếc màn hình, cũng có người cố gắng mặc kệ nhưng trong lòng vẫn tò mò không biết ai đang nhắn. Tuy nhiên, cách một người xử lý những tiếng rung tưởng như rất nhỏ này lại có thể cho thấy nhiều điều về khả năng lắng nghe và sự tinh tế trong giao tiếp.

Người có EQ tốt không nhất thiết phải bỏ qua mọi cuộc gọi hay tin nhắn để chứng minh mình tôn trọng người đối diện. Điều quan trọng hơn là họ biết phân biệt việc nào có thể chờ và việc nào thực sự cần xử lý ngay. Khi không có chuyện khẩn cấp, họ thường tiếp tục lắng nghe thay vì để một thông báo trên màn hình lập tức kéo sự chú ý đi nơi khác.

Người EQ cao không để điện thoại quyết định sự chú ý của mình

Khi điện thoại rung, họ thường chậm lại một nhịp trước khi đưa tay về phía màn hình. Nếu chỉ là tin nhắn thông thường, họ có thể để đó, chuyển điện thoại sang chế độ im lặng hoặc đặt máy sang một bên rồi tiếp tục câu chuyện.

Cách xử lý này tưởng đơn giản nhưng lại rất quan trọng. Nghiên cứu được Hiệp hội Tâm lý Hoa Kỳ giới thiệu cho thấy việc sử dụng điện thoại ngay cả ở mức tương đối nhẹ trong những cuộc gặp trực tiếp cũng có thể khiến con người cảm thấy bị phân tâm và giảm mức độ tận hưởng cuộc trò chuyện.

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Bởi vậy, vấn đề không hẳn nằm ở việc bạn có nhìn điện thoại một lần hay không, mà ở việc người đối diện có cảm thấy họ đang thực sự được lắng nghe hay không. Nếu đang kể chuyện mà cứ vài chục giây người nghe lại liếc màn hình, người nói rất dễ có cảm giác câu chuyện của mình không đủ quan trọng.

Ngược lại, một người tinh tế sẽ cố gắng giữ sự chú ý cho cuộc trò chuyện. Họ nhìn người đối diện, nghe hết câu, phản hồi đúng lúc và có thể đặt một câu hỏi liên quan thay vì chỉ chờ đến lượt mình nói. Những hành vi như hướng về phía người nói, tránh ngắt lời, đặt câu hỏi và nhắc lại điều mình vừa nghe cũng được xem là những thành tố cơ bản của kỹ năng lắng nghe hiệu quả.

Tuy nhiên, EQ cao không có nghĩa là lúc nào cũng phải mặc kệ điện thoại. Nếu một cuộc gọi thực sự quan trọng, họ vẫn có thể nghe máy, nhưng thường báo trước với người đối diện: "Xin lỗi, mình nghe cuộc này một chút nhé". Sau khi xử lý xong, họ quay lại câu chuyện thay vì để cuộc trò chuyện bị bỏ lửng.

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Điểm khác biệt nằm ở khả năng đọc tình huống. Họ không để chiếc điện thoại tự quyết định điều gì đáng chú ý hơn, mà chủ động lựa chọn ưu tiên.

Đặc biệt, khi người đối diện đang chia sẻ một chuyện riêng tư hoặc khó nói, sự hiện diện ấy càng quan trọng. Có những lúc người ta không cần một lời khuyên ngay lập tức mà chỉ muốn được nghe hết câu chuyện. Người EQ cao thường hiểu điều đó và không vội biến mọi tâm sự thành một vấn đề cần giải quyết.

Thực tế, EQ không phải lúc nào cũng thể hiện qua những hành động lớn. Đôi khi nó nằm ở việc bạn có thể kiên nhẫn nghe hết một câu chuyện, chờ vài phút để trả lời tin nhắn và khiến người đối diện cảm thấy rằng sự hiện diện của họ đáng được tôn trọng.

Một chiếc điện thoại có thể chỉ rung trong vài giây, nhưng cách bạn phản ứng trước tiếng rung ấy có thể quyết định người đối diện cảm thấy mình đang được lắng nghe hay chỉ đang cạnh tranh sự chú ý với một chiếc màn hình.