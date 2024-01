Video khói ngút trời sau vụ nổ lớn tại nhà máy nhiệt điện Nhật Bản

Ngày 31/1, một vụ nổ xảy ra tại một nhà máy nhiệt điện ở tỉnh Aichi, miền trung Nhật Bản, cảnh sát và các nguồn tin khác cho biết.

Hiện chưa có báo cáo về thương tích do vụ nổ tại nhà máy Taketoyo do Jera Co., một liên doanh giữa Công ty Điện lực Tokyo Holdings Inc và Công ty Điện lực Chubu.

Lính cứu hỏa nhận được cuộc gọi khẩn cấp vào khoảng 3:10 chiều sau báo cáo về một vụ nổ và khói đen bốc lên tại nhà máy.

Theo sở cứu hỏa địa phương, vụ nổ dường như xảy ra trên tầng 13 của một tòa nhà, nơi ngọn lửa bắt đầu lan rộng và các thiết bị cũng bốc cháy.