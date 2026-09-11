Phản ứng của Doãn Hải My khi Văn Hậu phải nhận thẻ đỏ, bị truất quyền thi đấu

Đoàn Văn Hậu nhận thẻ đỏ đầu tiên trong sự nghiệp: Khoảnh khắc trầm tư của Doãn Hải My và bài học trên sân cỏ.

Trận derby Thủ đô đầy kịch tính thuộc vòng 2 LPBank V.League 1-2026/27 giữa Thể Công Viettel và Công an Hà Nội (CAHN) diễn ra tối 10/9 trên sân Hàng Đẫy không chỉ khép lại với chiến thắng nghẹt thở 1-0 của đội bóng ngành Công an, mà còn để lại điểm nhấn đặc biệt xoay quanh chiếc thẻ đỏ trực tiếp của hậu vệ Đoàn Văn Hậu.

Phút 70 của trận đấu, trong một pha tranh chấp quyết liệt ở khu vực giữa sân, Văn Hậu do chậm chân hơn một nhịp đã đạp gầm giày trực diện vào chân phải của tiền vệ Doãn Ngọc Tân bên phía Thể Công Viettel. Ban đầu, trọng tài chính Ngô Duy Lân chỉ giơ tấm thẻ vàng cảnh cáo. Tuy nhiên, sau khi nhận tín hiệu từ phòng VAR và trực tiếp kiểm tra lại băng ghi hình, ông đã quyết định hủy chiếc thẻ vàng để thay bằng tấm thẻ đỏ trực tiếp truất quyền thi đấu của hậu vệ mang áo số 5.

Văn Hậu phạm lỗi nguy hiểm (Ảnh: FPT Play)

Văn Hậu nhận thẻ đỏ rời sân (Ảnh: MD)

Đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp Đoàn Văn Hậu bị đuổi khỏi sân. Trước đó, ngôi sao gốc Thái Bình đã trải qua 155 trận ở cấp độ CLB (trong màu áo Hà Nội FC, Heerenveen, CAHN) và 47 trận ở các cấp độ ĐTQG nhưng chưa một lần nhận thẻ đỏ. Dù nổi tiếng với phong cách thi đấu lăn xả và quyết liệt, Văn Hậu vẫn luôn duy trì được bản hồ sơ kỷ luật "sạch" cho đến tình huống tranh chấp đáng tiếc này.

Cú va chạm mạnh khiến Doãn Ngọc Tân dính chấn thương đau đớn và không thể tiếp tục thi đấu. Sự lo lắng không chỉ bao trùm dưới sân mà còn lan rộng lên khán đài. Nhìn thấy chồng nhận án phạt truất quyền thi đấu, Doãn Hải My – bà xã của Văn Hậu xuất hiện trên khán đài với gương mặt trầm tư và đầy âu lo. Hình ảnh cô lặng lẽ dõi theo diễn biến trận đấu trong tâm trạng trĩu nặng nhanh chóng trở thành khoảnh khắc nhận được nhiều sự chú ý từ người hâm mộ.

Doãn Hải My thẫn thờ khi chứng kiến chồng phạm lỗi với cầu thủ đối phương (Ảnh: Giấc mơ vô địch)

Hải My bấm điện thoại trong tình huống Văn Hậu rời sân (Ảnh: Giấc mơ vô địch)

Dù phải thi đấu thiếu người trong khoảng 20 phút cuối, CLB CAHN vẫn thi đấu bản lĩnh và tìm được bàn thắng ấn định tỷ số 1-0 ở phút 90+3. Sau trận đấu, Văn Hậu đã chủ động gửi lời xin lỗi đến Doãn Ngọc Tân vì tình huống vào bóng nguy hiểm. Dù đây chỉ là phản xạ ham bóng quen thuộc, chiếc thẻ đỏ này chắc chắn là một bài học đắt giá, nhắc nhở tuyển thủ quốc gia về việc kiềm chế cảm xúc và giữ gìn đôi chân cho các đồng nghiệp trên hành trình thi đấu đỉnh cao.