Linda Muller đã đi đến cuối một bến tàu đánh cá và dùng ống nhòm để quan sát một con tàu container khổng lồ cách đó hơn 3km tại Vịnh Chesapeake. Như mọi ngày, con tàu không hề nhúc nhích dù chỉ 1cm.

Con tàu Ever Forward dài hơn 300m đã trở thành chủ đề bàn tán của nhiều người kể từ ngày 13/3, khi bị trôi khỏi một kênh vận chuyển trong khu vực Baltimore và lún sâu dưới vũng bùn. Thậm chí, các nhân viên kỹ thuật hỗ trợ đến 2 lần để giúp con tàu nổi trở lại cũng không thành công. Cảnh sát biển Mỹ cho biết, họ đang chuẩn bị cho lần giải cứu thứ 3.

Hiện tại, Công viên Downs – một khu đất của hạt này với view nhìn ra vùng biển nơi Ever Forward mắc cạn, đang thu hút những người tò mò như Miller. Bà thậm chí đã lái xe suốt quãng đường 68 km và trả vé vào công viên 6 USD chỉ để… nhìn tàu mắc cạn. Bà nói: "Tôi đi bộ vài cây số mỗi ngày và nghĩ rằng tại sao lại không đến nơi này. Tôi thấy sự việc khá hấp dẫn vì một số lý do."

Tàu chở hàng mắc kẹt trên kênh là minh chứng cho tình trạng tắc nghẽn của chuỗi cung ứng toàn cầu và những ảnh hưởng do dịch Covid-19 gây ra. Đây là phần tiếp theo của bộ phim truyền hình dài tập vào năm ngoái ở Kênh đào Suez với nhân vật chính là tàu Ever Given dài gần 400m như Ever Forward, được vận hành bởi hãng tàu Evergreen Marine của Đài Loan. Tàu Ever Given đã mắc kẹt trên kênh trong gần 1 tuần, trước khi một đội tàu kéo lớn nhất thế giới giúp nó nổi trở lại – một thử thách được cho là đã khiến Evergreen tiêu tốn khoảng 200 triệu USD.

Bà Miller đang dùng ốm nhòm để quan sát con tàu.

Ở phần phim mới, Ever Forward không gây cản trở cho các tàu khác, cũng không trở thành "con sâu làm rầu nồi canh" đối với chuỗi cung ứng toàn cầu như "chị em" của nó. Tuy nhiên, một đài truyền hình ở Washington đã đăng tải trên trang web của mình đoạn video dài 1h19’ về nỗ lực giải cứu con tàu này và có khoảng 40.000 lượt xem.

Ngoài ra, vụ tàu container mắc cạn đã mang lại "sức sống mới" cho một trang web vốn nổi lên nhờ vụ tàu Ever Given, đó là "istheshipstillstuck.com." Trang web này cho biết về phiên bản kẹt tàu mới ở Chesapeake: "Phần phim này còn thú vị hơn rất nhiều. Về cơ bản, bạn có thể chỉ cần lái xe xung quanh nó để quan sát."

Ever Forward chở khoảng 4.900 thùng hàng container đồ gia dụng và bắt đầu hành trình vận chuyển từ châu Á. Sau khi rời cảng Baltimore trên đường đến Norfolk, con tàu đã đi cách xa bến khoảng 15m và mắc cạn ở vùng nước sâu hơn 7m, trong khi mớn nước của con tàu này là gần 13m, theo đại úy Cảnh sát biển David O’Connell cho biết.

Evergreen Marine cho biết trên trang web của mình: "Nguyên nhân của vụ việc đang được cơ quan có thẩm quyền làm rõ."

Tình cảnh trớ trêu của con tàu này lại mang đến lợi ích cho công viên Downs, nằm giữa Baltimore và Annapolis – nơi có bãi biển dành cho chó và tầm nhìn ra Cầu Vịnh Chesapeake.

Nolley Fisher – giám đốc công viên, cho hay, tháng trước, số người đến công viên đã tăng vọt so với 1 năm trước. Ông nói thêm, du khách đến từ Pennsylvania và Bờ đông của Maryland, cùng các nhân viên của công viên đã bàn tán xôn xao về những chuyến ghé thăm sắp tới của hãng truyền thông quốc gia.

Người dân kéo đến Công viên Downs để quan sát tàu mắc cạn.

Ông Fisher nói: "Chúng tôi chưa bao giờ chứng kiến nhiều người đến tới vậy. Mỗi ngày, chúng tôi nhận được điện thoại của mọi người để hỏi rằng "con tàu vẫn ở đó chứ?".

Karen Piccoli – người đến công viên Downs cùng bạn và chú cho Bailey, chia sẻ tàu Ever Forward đã trở thành một niềm vui mới của cô trong thời kỳ đại dịch. Sống cách công viên khoảng 20 phút di chuyển, bà nói rằng đây là chuyến ghé thăm ít nhất là thứ 5 của mình. Piccoli nói: "Đây là một cảnh tượng thú vị và thật vui khi nghĩ về nguyên nhân của nó với công nghệ tiên tiến của con tàu."

Bà Piccoli đã đến Công viên Downs ít nhất 5 lần để nhìn tàu Ever Forward.

Fisher nói, các nhân viên của công viên khá thích thú khi nơi này nhận được nhiều sự chú ý. Tuy nhiên, "thực sự thì đó chỉ là một con tàu, nên sự thích thú không kéo dài lâu", ông nói.

Hiện tại, những nỗ lực để giải cứu con tàu đang được đẩy mạnh hơn. Sau 2 lần thất bại, Cảnh sát biển, Sở Môi trường Maryland và Evergreen Marine đã có cách tiếp cận mới. Họ đã nạo vét phù sa bên dưới tàu và thực hiện cách làm như trò chơi rút gỗ để tháo dỡ khoảng 500 thùng container mà không khiến con tàu bị mất thăng bằng.

Ông O’Connell cho hay, bước cuối cùng sẽ là sử dụng 2 sà lan có hệ thống máy tời để kéo Ever Forward về phía trước. Toàn bộ quá trình này có thể mất ít nhất 1 tuần nữa.

Ngay phía bắc của Công viên Downs, những người lái xe motor trên đường Bayside Drive cũng có thể nhìn thoáng qua còn tàu qua những ngôi nhà trước vịnh ở khu Pinehurst. Karen Pierce-Blandamer – người đã sống ở Bayside Drive từ năm 2001, chia sẻ, rằng bà không thể không để mắt đến con tàu khi nó nằm ở ngay bên ngoài cửa sổ.

Angelo Glorioso – một cư dân khác của Pinehurst, cho biết sự cố này cũng thú vị như những cơn bão Đại Tây Dương mà ông đã trải qua trong suốt 60 năm sống gần biển. Ông nói: "Ban đầu, tôi chỉ nhìn thấy con tàu và nghĩ tại sao nó lại thả neo ở đây?"

Trong khi đó, vợ ông – bà Harriett, đang thò đầu ra ngoài để nói rằng bà đang tưởng tượng cuộc sống của các thủy thủ trên tàu sẽ như thế nào. Bà nói: "Bạn biết đấy, tôi sẽ nhớ con tàu này khi nó rời đi."

