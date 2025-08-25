Phẫn nộ việc lan truyền thông tin tiêu cực về Hoa hậu Thuỳ Tiên

Mới đây, mạng xã hội bất ngờ lan truyền tin đồn tiêu cực về Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên ở nơi tạm giam. Xuất phát từ một bài đăng, chủ tài khoản này có những bình luận ám chỉ nàng hậu có hành động dại dột. Nội dung chưa được kiểm chứng này lập tức gây xôn xao, khiến không ít người hoang mang. Điều đáng nói, những thông tin kia hoàn toàn không có căn cứ xác thực. Chỉ từ vài dòng bình luận bịa đặt, hình ảnh cắt ghép thiếu kiểm chứng, một bộ phận người dùng mạng đã chia sẻ tràn lan, góp phần tiếp tay cho hành vi tung tin sai lệch.

Trước những tin đồn thất thiệt nhắm vào Thùy Tiên, đông đảo cư dân mạng đã bày tỏ sự bức xúc và phẫn nộ. Trên các diễn đàn, hàng loạt bình luận kêu gọi cộng đồng hãy cùng nhau báo cáo các bài viết, hình ảnh tiêu cực để ngăn chặn sự lan truyền của thông tin giả. Ngoài ra, công chúng cần tỉnh táo, không chia sẻ hay bình luận tiếp tay cho các nguồn tin chưa được kiểm chứng.

Dư luận hoang mang với những thông tin tiêu cực về Hoa hậu Thuỳ Tiên bị lan truyền trên mạng xã hội

Đăng quang Miss Grand International 2021 và từng được mệnh danh là "hoa hậu quốc dân", Thuỳ Tiên ghi dấu ấn với hàng loạt hoạt động thiện nguyện trong lẫn ngoài nước, trở thành gương mặt được săn đón tại nhiều sự kiện. Thế nhưng, giữa tháng 5/2025, Bộ Công an đã khởi tố và bắt tạm giam Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên về tội "Lừa dối khách hàng" theo khoản 2 Điều 198 Bộ luật Hình sự.

Theo điều tra, Thùy Tiên biết rõ sản phẩm kẹo rau củ Kera có hàm lượng chất xơ rất thấp (chỉ 0,935%) và không rõ nguyên liệu sản xuất cụ thể, nhưng vẫn tham gia quảng bá. Cô có vai trò góp vốn 30% và hưởng gần 7 tỷ đồng tiền hoa hồng từ tổng doanh thu gần 18 tỷ đồng khi sản phẩm được bán ra hơn 135.000 hộp trong hơn ba tháng. Đến tháng 2/2025, Thùy Tiên chủ động đề nghị chuyển đổi vai trò từ cổ đông sang người hợp tác quảng bá.

Tại cơ quan chức năng, Thuỳ Tiên khai: "Khi mà em thấy sản phẩm này có nhiều ý tưởng hay ho thì em đã nói với mọi người em muốn tham gia điều hành. Em nghĩ là tầm giữa tháng 12/2024, sau phiên livestream đầu tiên. Khi mà mình là người nổi tiếng thì trách nhiệm của mình sẽ rất là lớn, mọi người sẽ vì mình mà mua sản phẩm rất là nhiều".

Thuỳ Tiên bị khởi tố và bắt tạm giam vì hành vi Lừa dối khách hàng

Sau scandal, loạt hợp đồng quảng cáo và thương hiệu từng gắn bó với Thuỳ Tiên đều lặng lẽ rút lui, tìm gương mặt thay thế. Mới đây, dự án điện ảnh Chốt Đơn - bộ phim có sự tham gia của Thùy Tiên - bất ngờ công bố lịch ra rạp sau nhiều lần trì hoãn và những cảnh quay của Thuỳ Tiên được thay thế bằng công nghệ AI.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đang tiến hành điều tra mở rộng vụ án liên quan Hoa hậu Thuỳ, làm rõ toàn bộ sai phạm của các cá nhân để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.