Văn phòng Luật sư Mỹ tại quận Western District, New York đã viết trong một thông cáo báo chí rằng một người đàn ông 25 tuổi đến từ Oregon đã bị bắt và bị buộc tội phơi bày khiếm nhã trên máy bay vào ngày 3/7.

Theo tuyên bố của Hãng hàng không American Airlines , chuyến bay 3921 do Envoy Air khai thác đang trên đường từ Chicago đến Manchester, New Hampshire thì phải hạ cánh khẩn cấp tại sân bay quốc tế Buffalo Niagara "do một hành khách gây rối".

Sự việc xảy ra trên chuyến bay của Hãng hàng không American Airlines của Mỹ.

Sau khi máy bay hạ cánh, cảnh sát đã lên máy bay và điều tra vụ việc.

Theo điều tra ban đầu của cảnh sát, người đàn ông đã uống một vài ly rượu trước khi lên chuyến bay ở Portland, Oregon; uống một vài ly trong thời gian quá cảnh ở Chicago. Người đàn ông khai rằng đã đứng dậy để đi vệ sinh trong tình trạng không tỉnh táo.

Nhiều nhân chứng trên chuyến bay đã phải chứng kiến cảnh khách nam kéo quần xuống và đi tiểu trên lối đi dọc máy bay. Nhiều hành khách đã cảm thấy bất an và tức giận vì hành vi của người đàn ông này.

Phi hành đoàn lập tức liên hệ với sân bay Buffalo Niagara và cảnh sát địa phương để xử lý vụ việc.

Một số hành khách trên máy bay đã nộp cho cảnh sát hình ảnh từ hiện trường cho thấy hành vi khiếm nhã của người đàn ông này. Lời khai tương tự cũng được cảnh sát ghi nhận từ tiếp viên hàng không.

Sau khi bị cảnh sát áp giải ra khỏi máy bay, hành khách trên có thể phải đối mặt với mức án tối đa là 6 tháng tù và khoản tiền phạt 5.000 đô la nếu bị kết tội.

Chuyến bay sau đó tiếp tục hành trình theo dự kiến.