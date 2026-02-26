HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sáng kiến ESG Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Phẫn nộ ở Bắc Ninh: Gã đàn ông 32 tuổi trói con gái 13 tuổi đánh bầm tím khắp người, vợ mang thai cũng không tha

nam An |

Công an tỉnh Bắc Ninh tạm giữ hình sự Phan Văn Minh (32 tuổi) để điều tra hành vi nhiều lần trói, đánh đập con gái 13 tuổi và hành hạ vợ đang mang thai.

Ngày 26/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh đang tạm giữ hình sự đối tượng 32 tuổi có hành vi ngược đãi, hành hạ vợ, con.

Trước đó, ngày 24/02, Công an phường Tân Tiến, tỉnh Bắc Ninh tiếp nhận tin báo về việc cháu Phan Thị M.T. (13 tuổi), trú tại tổ dân phố Xuân Đông, phường Tân Tiến, tỉnh Bắc Ninh bị bố đẻ là Phan Văn Minh (32 tuổi), ở cùng địa chỉ trên có hành vi trói cháu T. và dùng tay, chân, chổi quét nhà đánh gây thương tích, bầm tím nhiều chỗ trên cơ thể.

Những vết bầm tím trên cơ thể cháu T. do bị bố đẻ đánh

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Tân Tiến, tỉnh Bắc Ninh đã khẩn trương điều tra, xác minh. Ngày 25/02, Cơ quan Công an đã làm rõ hành vi của Phan Văn Minh về tội “Ngược đãi hoặc hành hạ vợ, con”.

Tại cơ quan Công an, đối tượng Phan Văn Minh khai nhận trong khoảng thời gian từ ngày 19/02 đến ngày 22/02/2026 đã 4 lần đánh, hành hạ con và vợ đang mang thai là chị Nguyễn Thị T. (33 tuổi).

Đối tượng Phan Văn Minh là đối tượng có tính côn đồ, khi vợ và con làm trái ý với mình là đánh đập, hành hạ.

Hiện Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã tạm giữ hình sự đối tượng Phan Văn Minh để tiếp tục điều tra làm rõ vụ án và xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Dừng xe làn ngược chiều, chặn đầu ô tô, người phụ nữ chưa làm việc với CSGT vì "đang bận"
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại