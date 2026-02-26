Dừng xe làn ngược chiều, chặn đầu ô tô, người phụ nữ chưa làm việc với CSGT vì "đang bận"

Theo video lan truyền trên mạng xã hội Facebook, trưa 25/2, hai ô tô dừng đối đầu nhau trên tuyến đường 2 chiều có vạch vàng nét đứt. Đáng chú ý, ô tô biển số 77A-127.xx (lưu thông hướng quảng trường Nguyễn Tất Thành - Cảng Quy Nhơn) nằm hoàn toàn trên phần đường của làn xe đi ngược chiều.

Ngày hôm qua (25/2), mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh 2 ô tô đối đầu nhau trên đường, 1 trong 2 phương tiện này đang dừng đỗ sai làn khiến dư luận bức xúc về thái độ của tài xế cũng như lo ngại về vấn đề an toàn giao thông.

Theo nội dung đoạn clip thì sự việc xảy ra vào trưa cùng ngày, trên đường Xuân Diệu, đoạn qua Công viên biển Xuân Diệu. Báo Người Lao Động thông tin đây là tuyến đường 2 chiều, có vạch vàng nét đứt (vạch 1.1), cho phép lấn làn khi bảo đảm an toàn.

Ô tô dừng sai làn, đối đầu với xe khác trên đường. (Ảnh cắt từ clip)

Tuy nhiên theo dõi đoạn clip thì có thể thấy ô tô mang BKS: 77A-127.xx (di chuyển hướng Quảng trường Nguyễn Tất Thành đi cảng Quy Nhơn) lại nằm trọn trong phần đường của xe chạy ngược chiều. Đáng chú ý, thời điểm xảy ra sự việc tuyến đường khá thông thoáng, không có hiện tượng ùn tắc, hay sự cố bất thường khiến ô tô mang BKS: 77A-127.xx phải lấn làn để đảm bảo an toàn.

Theo Phòng CSGT, kết quả xác minh ban đầu cho thấy chủ phương tiện 77A-127.xx là bà B.T.P.M. (SN 1979, trú phường Quy Nhơn). Báo Dân Trí thông tin vào chiều 25/2, lực lượng CSGT đã nhiều lần liên hệ qua điện thoại nhưng bà M. không nghe máy. Khi cán bộ đến nơi cư trú làm việc, gia đình cho biết bà M. đang bận nên chưa thể làm việc.

“Đơn vị đã gửi giấy mời đề nghị bà M. đến làm việc để xác minh vụ việc theo quy định”, Thượng tá Ngô Đức Hoài chia sẻ trên Dân Trí.



