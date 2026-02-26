Khách sốc với bát phở giá 346.000 đồng ở sân bay Cam Ranh: Đã có kết quả xác minh

Từ hôm qua, thông tin về bát phở có giá 346.000 đồng ở sân bay Cam Ranh khiến dư luận không khỏi xôn xao và chủ đề nay nhanh chóng được đưa ra tranh luận khá rôm rả trên nhiều diễn đàn mạng xã hội. Trước đó, Dân Trí thông tin vị khách nam có tên là T. dự kiến bay từ Hà Nội tới Busan (Hàn Quốc).

Vì một số lý do nên vị khách nam này phải đi đường vòng. Cụ thể, anh sẽ bay chặng nội địa đi từ Hà Nội vào sân bay Cam Ranh (Khánh Hòa). Sau đó, anh đi bộ qua nhà ga T2 là sảnh quốc tế để bay tiếp tới Busan (Hàn Quốc).

Vào khoảng 23 giờ ngày 23/2, anh T. thấy một quán phở vẫn mở cửa ở sân bay Cam Ranh. Không để ý tới việc quán có niêm yết giá hay không, anh T. chỉ xem lướt qua có những món gì để gọi luôn.

Vị khách thấy quán có các món phở cơ bản gồm phở bò, phở gà và phở đặc biệt. Từng ăn phở ở hàng chục sân bay khác trên thế giới, anh T. nghĩ mức giá chắc sẽ không chênh lệch với bên ngoài quá nhiều, nên không hỏi giá trước.

Sau khi dùng bữa xong, anh T. ra quầy thanh toán và được báo bát phở có giá 346.000 đồng. Con số khiến vị khách giật mình, có phần sốc và phải hỏi lại xem số tiền báo đã chuẩn chưa.

Bát phở có giá 346 nghìn đồng gây xôn xao.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa đã chuyển nội dung đến Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Khánh Hòa để xử lý theo thẩm quyền. Lãnh đạo trung tâm sau đó đã chuyển phản ánh đến đại diện Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh để phối hợp kiểm tra.

Đến sáng nay (26/2), báo Lao Động thông tin cơ quan chức năng đã có kết quả xác minh sau phản ánh một cửa hàng tại Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh bán bát phở với giá 346.000 đồng.

Kết quả xác minh cho thấy sự việc xảy ra tại Nhà ga T2 của Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh. Quầy phở mà hành khách phản ánh là quầy Crystal Jade do Công ty TNHH Autogrill VFS F&B Cam Ranh vận hành.

Theo thông tin từ phía quầy hàng, đơn vị này phục vụ phở bò Wagyu và có thực đơn niêm yết giá công khai để hành khách theo dõi trước khi gọi món.