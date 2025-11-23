Phẫn nộ dùng tin giả về bão lũ miền Trung câu view bất chấp

Nhiều tài khoản TikTok và Facebook liên tục đăng tải các video “cứu hộ khẩn cấp”, “người dân mắc kẹt trên mái nhà”, “cảnh lũ cuốn trôi cả xóm”… Các hình ảnh được dựng lại bằng công cụ AI, nhưng phần lớn người xem khó nhận ra dấu vết chỉnh sửa. Mỗi video nhận hàng trăm nghìn đến hàng triệu lượt xem, kéo theo hàng chục nghìn lượt chia sẻ, bình luận.

Một trong những nội dung lan truyền mạnh là hình ảnh một cậu bé ngồi co ro ôm chú chó trên mái nhà giữa biển nước, kèm câu chuyện xúc động đánh vào tâm lý cư dân mạng. Bài đăng này được chia sẻ rầm rộ, nhận hàng chục nghìn lượt thích. Không nhiều người nhận ra đó là sản phẩm của trí tuệ nhân tạo.

Câu chuyện về cậu bé ôm chú chó lan truyền, hút hàng chục nghìn lượt tương tác.

Tận dụng sự thương cảm của cộng đồng, nhiều tài khoản dùng các video giả để kéo tương tác rồi gắn link bán hàng online. Một số hội nhóm còn khai thác hình ảnh giả mạo để xuyên tạc, kích động tâm lý bất mãn trong bối cảnh lực lượng cứu hộ đang nỗ lực tiếp cận các điểm ngập sâu.

Dưới phần bình luận, nhiều người bày tỏ phẫn nộ trước việc kiếm ăn trên nỗi khổ của người khác. Không ít người dễ dàng chia sẻ hình ảnh không rõ nguồn gốc, khiến tin giả lan rộng chỉ trong vài giờ. Một số cho rằng các video AI được lồng tiếng kể chuyện khiến người dùng mạng càng khó phân biệt thật - giả, dẫn đến hiểu lầm nghiêm trọng về tình hình tại địa phương.

Hồi tháng 7, mạng xã hội từng dậy sóng khi loạt bài viết về vụ lật tàu tại Hạ Long sử dụng hình ảnh và nội dung do AI dựng lại, khiến nhiều người tưởng nhầm là tin chính thống. Tốc độ lan truyền chóng vánh của tin giả trong các tình huống này dễ gây ảnh hưởng khi tâm lý cộng đồng vốn nhạy cảm và dễ bị tác động.

Hình ảnh, video giả mạo bằng AI để câu view bất chấp.

Nhiều người nhận định việc đăng tải nội dung AI về thiên tai mà không chú thích rõ ràng là hành vi đánh tráo cảm xúc, gây tổn thương cho người dân vùng lũ. Những hình ảnh bịa đặt có thể làm lệch hướng hoạt động cứu trợ, khiến cơ quan chức năng mất thời gian xử lý thông tin sai lệch, trong khi người dân thực sự cần hỗ trợ lại bị ảnh hưởng.

“Lũ chưa rút nhưng tin giả đã kịp làm tổn thương thêm”, “Giữa lúc bà con miền Trung oằn mình chống nước lên từng giờ, việc tung ảnh AI để câu view là hành động không thể chấp nhận. Đó không chỉ là sự bất nhẫn, mà còn xúc phạm nỗi đau có thật ngoài đời”… cư dân mạng viết.

Nhiều ý kiến kêu gọi cộng đồng thận trọng hơn trước các nội dung lan truyền nhanh, tránh chia sẻ những hình ảnh không rõ nguồn gốc, đặc biệt trong các tình huống khẩn cấp. “Chia sẻ đúng mới là cách giúp miền Trung lúc này. Đừng để hàng giả làm tổn thương thêm những người đang chịu thiên tai”, một tài khoản viết.