Phẫn nộ: Cô gái bị chủ nhà hành hung tại quán ăn ở TP.HCM

Trước đó, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh cô gái bị người đàn ông hành hung. Hình ảnh từ clip cho thấy, cô gái đang chuẩn bị đồ đạc trong quán ăn.

Lúc này, một người đàn ông không mặc áo liên tục hỏi cô gái về việc bị mất trộm rồi lao vào hành hung cô gái. Khi chạy ra cửa để kêu cứu, cô gái tiếp tục bị người đàn ông đẩy ngã xuống sàn nhà và tiếp tục đánh. Vụ việc chỉ dừng lại khi một người phụ nữ bên ngoài phát hiện và hô hoán.

Hình ảnh cô gái bị hành hung do camera an ninh ghi lại

Qua xác minh sự việc xảy ra ở quán ăn tại đường Trường Chinh (phường Tân Bình, TPHCM) vào sáng cùng ngày. Nạn nhân đã đến trụ sở công an trình báo ngay sau đó. Công an đã vào cuộc xác minh, mời người đàn ông lên làm việc.

Bước đầu xác định cô gái trong clip là người thuê mặt bằng kinh doanh quán ăn, người tấn công cô gái là chủ nhà. Nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn thuê mướn mặt bằng.