Cán bộ liều mình vượt lũ, sơ tán người dân đến nơi an toàn: 29 giây khiến tất cả xúc động

Vừa được chia sẻ, đoạn clip dài 29 giây khi lại cảnh các bán độ đang liều mình băng qua dòng nước chảy xiết, đục ngầu đưa người dân đến nơi an toàn khiến dư luận trải qua nhiều cung bậc cảm xúc: Hồi hộp, lo lắng và xúc động. "Đoạn clip có chất lượng thấp, nhưng nội dung chất lượng cao", là bình luận của nhiều người.

Được biết, đoạn clip do người dân quay đã ghi lại hình ảnh cán bộ xã Nhôn Mai (Nghệ An) mặc áo mưa, vượt dòng nước lũ để hỗ trợ người dân di chuyển tránh bão số 5. Tính trong ngày 24 và sáng ngày 25/8, trên địa bàn các xã ở miền núi Nghệ An đã có hàng trăm hộ dân và hàng ngàn nhân khẩu đã được di dời.

Xã biên giới Nhôn Mai - nơi vừa trải qua trận lũ quét cuối tháng 7, chịu thiệt hại nặng nề - các cán độ xã đã chung tay di dời hàng trăm hộ dân đến nơi an toàn. Nhôn Mai là một trong những xã miền núi có nguy cơ sạt lở đất và lũ quét rất cao. Do tập quán sinh hoạt, do tính chất địa hình, địa chất của xã nên thường xuyên xảy ra lũ quét ở địa bàn này.

(Nguồn: Nguyễn Viết Lam)

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Mạc Văn Nguyên, Bí thư Đảng uỷ xã Nhôn Mai cho biết: "Tại bản Phá Mựt, do nước sông chảy xiết nên cán bộ phải vượt nước lũ để di dân. Người dân được đưa đến chợ Tiên của xã để tránh bão. Xã cũng sẽ bố trí lực lượng gồm công an, quân sự ở lại các điểm để hỗ trợ bà con”.



