Đặng Tiểu Tô Sa đăng ảnh kể chuyện em bé mãi không chịu ra, đến nỗi "anh trai" Erik cũng phải sốt ruột giùm

Mộc Thanh |

Anh trai Erik ngay lập tức bình luận trong bài viết mới nhất của tiểu thư Hà Thành - Đặng Tiểu Tô Sa,

Sinh năm 1998, Đặng Tiểu Tô Sa là cháu gái cố nhà giáo ưu tú, PGS Văn Như Cương – người sáng lập trường THPT Lương Thế Vinh, một trong những trường dân lập đầu tiên tại Việt Nam. Hiện ngôi trường do mẹ cô, bà Văn Thùy Dương, cùng gia đình quản lý. Sau khi tốt nghiệp ngành Quản lý khách sạn tại Đại học The Hotel School Sydney (Australia), Tô Sa trở về nước và phụ trách mảng marketing của trường.

Tô Sa và Đạt Phùng kết hôn vào tháng 3/2024. Chồng cô vốn là người kín tiếng, từng du học Australia như vợ, được nhận xét có ngoại hình điển trai, cuốn hút. Trước khi yêu và đi đến hôn nhân, cả hai đã quen biết nhiều năm. Đạt Phùng cầu hôn Tô Sa vào cuối năm 2023.

Đặng Tiểu Tô Sa đăng ảnh kể chuyện em bé mãi không chịu ra, đến nỗi "anh trai" Erik cũng phải sốt ruột giùm- Ảnh 1.

Dịp 8/3 vừa qua, Đặng Tiểu Tô Sa đăng tải một đoạn video chia sẻ tin vui trên trang cá nhân. Xuất hiện rạng rỡ bên chồng – anh Đạt Phùng, cô khoe bức ảnh siêu âm đầy ý nghĩa.

“Mừng ngày Quốc tế Phụ nữ bằng việc bật mí chặng đường mới trên hành trình trở thành một người phụ nữ đúng nghĩa. Mong rằng mọi thứ sẽ suôn sẻ, tươi đẹp và giúp chúng mình hiểu hơn về tấm lòng cha mẹ ”, Tô Sa viết.

Đặng Tiểu Tô Sa đăng ảnh kể chuyện em bé mãi không chịu ra, đến nỗi "anh trai" Erik cũng phải sốt ruột giùm- Ảnh 2.

Ngay sau đó, tiểu thư Hà thành nhận được nhiều lời chúc mừng từ bạn bè và người hâm mộ. Bà Văn Thùy Dương – mẹ của Tô Sa – cũng để lại bình luận trìu mến: “Yêu lắm, cháu bà”. Đáp lại, Tô Sa hóm hỉnh: “Con rồi mới đến cháu mẹ nhé. Con nói rồi đấy, con mà ra rìa là hoãn chuyện đứa tiếp theo luôn đó”.

Ai cũng biết rằng Tô Sa là cục vàng - cục bạc - cục kim cương của cô Văn Thùy Dương, bởi vậy mà cận kề ngày lâm bồn, cô Dương đã bỏ hết công việc và gửi 2 bạn sinh đôi Cơm - Canh mới nhập học "đại học chữ to" ở nhà để bay sang Úc với con gái và cháu ngoại.

Đặng Tiểu Tô Sa đăng ảnh kể chuyện em bé mãi không chịu ra, đến nỗi "anh trai" Erik cũng phải sốt ruột giùm- Ảnh 3.

Ấy vậy nhưng bà ngoại đã sang được cả tuần rồi mà tiểu công chúa vẫn chill chill trong bụng mẹ. Đến mức mà mới đây, Tô Sa đã đăng tải bài viết "kể lể" chuyện con mãi không chịu ra.

"Con ơi định 2/9 mới chịu ra sao?".

Gần như ngay lập tức, anh trai Erik đã xuất hiện và để lại bình luận nghe thôi đã thấy muốn sốt ruột hộ cô em lắm rồi.

"Con mau chào đời nào!".

Đặng Tiểu Tô Sa đăng ảnh kể chuyện em bé mãi không chịu ra, đến nỗi "anh trai" Erik cũng phải sốt ruột giùm- Ảnh 4.

Tô Sa cũng hóm hỉnh trả lời Erik rằng chắc là con muốn chào đời là được chào cờ luôn!

Ít ai biết, Tô Sa và Erik có mối quan hệ khá thân thiết. Trong đám cưới của Tô Sa, ca sĩ Erik cũng có mặt điển trai với sơ mi trắng và trang phục vest màu be. Erik còn viết trên trang cá nhân "Chúc mừng hạnh phúc em tôi".

