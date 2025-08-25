Camera vụ đối tượng dùng kiếm đâm em dâu, tấn công lực lượng công an ở Thái Nguyên

Theo nội dung từ camera an ninh thì sự việc xảy ra vào khoảng 19h26' tối ngày 23/8 tại ngôi nhà thuộc tổ 29, phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên. Thời điểm này, một người đàn ông cầm theo kiếm lao vào nhà, chửi bới rồi đe dọa những người bên trong.

Vào khoảng 19h30, Công an phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên nhận được tin báo từ người dân, tại địa điểm trên có xảy ra vụ việc một đối tượng vừa dùng kiếm đâm vào bụng em dâu. Ngay sau đó, Công an phường Phan Đình Phùng đã tới hiện trường phối hợp đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Một phần diễn biến đã được camera an ninh ghi lại. (Ảnh cắt từ clip)

Đối tượng gây án có biểu hiện không tỉnh táo, dùng kiếm đe dọa, ngăn lực lượng Công an tiếp cận, dọa tự sát và tự gây thương tích bằng dao lam. Sau một thời gian vận động, thuyết phục đối tượng bỏ vũ khí hợp tác, tận dụng khi đối tượng sơ hở, tổ công tác của Công an phường nhanh chóng ập vào tước vũ khí, khống chế thành công đối tượng.

Trong quá trình khống chế, đối tượng dùng dao lam tấn công lại Tổ công tác, khiến 1 cán bộ Công an phường bị thương phía dưới cằm, phải khâu 21 mũi.

Đối tượng có biểu hiện không tỉnh táo. (Ảnh cắt từ clip)

Các đơn vị nghiệp vụ, Công an phường Phan Đình Phùng nhanh chóng phối hợp điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật, đồng thời đưa cán bộ, chiến sĩ bị thương đi điều trị.