Phẫn nộ clip người đàn ông đá chó cảnh trước cửa tiệm spa ở Đà Nẵng

Mạng xã hội đang lan truyền đoạn camera an ninh dài khoảng 30 giây ghi lại khoảnh khắc bạo hành động vật của một người đàn ông nước ngoài trước cửa tiệm spa ở Đà Nẵng.

Theo nội dung, thời điểm đó có hai người đàn ông đến trước cửa spa, một người ngồi trong nhà lướt điện thoại, rồi bỗng nhiên đứng dậy đi thẳng ra cửa, đá vào chú chó đang nằm. Cú đá mạnh khiến chú chó nhỏ đập vào cửa rồi dội ngược ra giữa sân, kêu thảm thiết. Trong khi đó, người đi cùng không hề có phản ứng gì khi chứng kiến sự việc.

Hành động được ghi lại trong camera an ninh khiến người theo dõi vô cùng bức xúc, phẫn nộ.

Được biết, sự việc trên xảy ra ở trước tiệm spa của nhà anh T. nằm trên đường An Thượng 3 (phường Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng). Chia sẻ trên báo Tiền Phong , anh T. kể vào chiều 7/3, có hai vị khách nước ngoài đến tiệm spa của anh, khi đó ở tiệm không có người nên hai người ngồi đợi. Và sự việc sau đó đã được camera an ninh ghi lại.

"Lúc đó trong tiệm không có ai cả, vợ tôi cũng ra ngoài. Tầm 15 phút sau vợ tôi trở về thì thấy chú chó kêu gào đau đớn nên đưa tới phòng khám thú y. Kết quả chụp phim cho thấy chú chó bị gãy tới 3 xương sườn. Vì chó cưng của tôi nhỏ quá nên bác sĩ bảo không thể bó bột được, chỉ đợi tự liền xương và phục hồi" , anh T. chia sẻ cụ thể trên báo Tiền Phong .

Hiện sự việc đang nhận được sự quan tâm trên các diễn đàn, mạng xã hội.