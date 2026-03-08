Người đàn ông giận vợ đấm tài xế bị phạt 2,5 triệu đồng: Nạn nhân còn điều băn khoăn

Như đã thông tin trước đó thì vào khoảng 22h40 ngày 18/2 (mùng 2 Tết), anh N.Đ.N. (39 tuổi, tài xế ô tô công nghệ tại Đắk Lắk) điều khiển ô tô chở gia đình ông P.V.H.V. gồm 4 người (2 vợ chồng và 2 con nhỏ) từ km7 đường Hồ Chí Minh đến đường Nguyễn Văn Cừ (phường Tân Lập).

Trên đường di chuyển, ông V. mắng vợ của mình rồi văng tục. Chưa dừng lại, người này còn vô cớ chửi tài xế rồi nhoài người sang đấm vào mặt tài xế.

Khi bị đánh, anh N. liền tấp xe vào lề đường. Lúc này, người vợ ra sức can ngăn nói với chồng rằng trên ô tô có gắn camera giám sát. Biết hành vi của mình đã bị ghi lại, người đàn ông bất ngờ ‘quay xe’, liên tục xin lỗi và mong tài xế bỏ qua. Sau khi bị đánh, tài xế N. đã đến trụ sở công an trình báo.

Đến ngày 6/3, lãnh đạo phường Tân Lập (Đắk Lắk) xác nhận đơn vị đã có quyết định xử phạt hành chính đối với ông P.V.H.V. (42 tuổi, trú tại phường Tân Lập) số tiền 2,5 triệu đồng về hành vi đe dọa, xâm phạm sức khỏe của người khác trên xe, tài xế, nhân viên phục vụ trên xe.

Ngày 8/3, thông tin trên Dân Trí , anh N.Đ.N. cho biết, đã nhận được thông báo của UBND phường Tân Lập về việc xử phạt hành chính ông P.V.H.V. với số tiền 2,5 triệu đồng. Anh N. cho hay vụ việc xảy ra khi xe đang lưu thông trên đường, tiềm ẩn nhiều rủi ro về an toàn giao thông nên ông băn khoăn liệu mức xử phạt này đã đủ sức răn đe hay chưa.

Không chỉ đấm vào mặt mình, anh N. cho hay ông V. khi xuống xe còn làm hư một bộ phận ở cửa ô tô. Cũng theo anh N., sau sự việc thì người đàn ông chỉ mới bồi thường 10 triệu đồng chi phí để sửa xe, còn những tổn thất về danh dự, tinh thần thì chưa hề đề cập đến.

"Tôi đang chờ thêm văn bản từ cơ quan công an về vụ việc và sẽ nhờ luật sư vào cuộc để hỗ trợ pháp lý” , anh N. chia sẻ thêm trên Dân Trí .