Binh sĩ Mỹ chưa biết sử dụng UAV

Tương lai của các cuộc xung đột giống như một trò chơi điện tử. Binh sĩ đeo kính thực tế ảo rồi sử dụng cần điều khiển trong lòng bàn tay. Một chiếc máy bay không người lái (UAV) nhỏ kêu vo vo bay lên.

Tại một căn cứ quân sự ở Texas tháng trước, lính Mỹ được huấn luyện vận hành loại máy bay bốn cánh quạt nhỏ — thứ đang thống trị chiến trường Ukraine và ngày càng trở thành vũ khí được quân đội khắp thế giới ưa chuộng.

Khi gắn thuốc nổ, một chiếc máy bay không người lái giá dưới 1.000 USD có thể phá hủy một xe tăng trị giá hàng triệu đô la.

Đối với binh lính Mỹ ở Fort Bliss, El Paso — thuộc Đại đội trinh sát đa năng (MFRC), Trung đoàn Kỵ binh 6-1, công nghệ và chiến thuật này vẫn còn mới. Với quân đội Mỹ, đây là một thách thức.

Chiến sự Ukraine đã thúc đẩy làn sóng bùng nổ trong chiến tranh máy bay không người lái — đến mức ngay cả Mỹ, một trong những quân đội và tổ hợp công nghiệp quốc phòng tiên tiến nhất thế giới, cũng bị tụt lại.

Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha bàn giao máy bay không người lái FPV cho Lữ đoàn cơ giới số 21 tại Kiev. Ảnh: Getty

Phần lớn binh sĩ Mỹ thiếu kinh nghiệm tác chiến với hệ thống không người lái. Trong khi Mỹ giỏi chế tạo vũ khí lớn, đắt tiền — máy bay chiến đấu, xe tăng, tên lửa dẫn đường chính xác — thì nước này lại chưa sẵn sàng để nhanh chóng sản xuất hàng loạt các hệ thống nhỏ, rẻ như máy bay không người lái.

Giới chức quốc phòng Mỹ hiện phải gấp rút bắt kịp.

Tháng 7, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth gửi bản ghi nhớ tới các lãnh đạo cấp cao để thúc đẩy quân đội Mỹ ứng dụng máy bay không người lái.

Những tháng gần đây, quân đội Mỹ đã bắt đầu chế tạo và in 3D máy bay không người lái, đồng thời huấn luyện trên các thiết bị mô phỏng như trò chơi điện tử, nhằm học cách điều khiển chúng xuyên qua cửa sổ, quanh góc khuất hoặc chui vào cửa sập xe tăng đối phương.

“Đây không phải chuyện của ngày mai, mà là chuyện hôm nay,” Thiếu tướng Curt Taylor, Tư lệnh Sư đoàn Thiết giáp số 1, nói với CNN tại một hội nghị ở Đức hồi tháng 7. “Và trận chiến đầu tiên của cuộc chiến kế tiếp sẽ có nhiều máy bay không người lái hơn bất kỳ ai từng thấy.”

Học hỏi từ Ukraine?

Trong khi các đơn vị Mỹ nỗ lực bắt kịp, nước này vẫn gặp khó khăn về sản xuất để sánh ngang với năng lực của những nước như Trung Quốc, theo giới phân tích và công nghiệp quốc phòng. Một trở ngại lớn: Vũ khí Mỹ không thể dùng linh kiện xuất khẩu từ Trung Quốc vì lý do an ninh, trong khi lựa chọn thay thế trong nước đắt đỏ hơn nhiều.

Ukraine đã đề nghị hỗ trợ sản xuất máy bay không người lái, trong bối cảnh Kiev tìm cách siết chặt quan hệ với Washington để bảo đảm an ninh lâu dài.

Trong chuyến thăm Nhà Trắng tháng trước, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đề xuất với Tổng thống Donald Trump một thỏa thuận 50 tỷ USD để cung cấp và đồng sản xuất máy bay không người lái cho Mỹ. Ông nói chương trình này, dù chưa hoàn thiện, sẽ cung cấp 10 triệu hệ thống không người lái mỗi năm trong vòng 5 năm.

“Đặc biệt trong sáu tháng qua, đã có những thay đổi căn bản trong nhận thức về cách máy bay không người lái hoạt động và sự phát triển của ngành công nghiệp này,” Phó Thủ tướng Ukraine Mykhailo Fedorov nói với CNN.

Ông cho biết nhu cầu về dữ liệu từ máy bay không người lái của Ukraine tăng mạnh — hàng chục nghìn video ghi lại các cuộc tấn công thành công vào thiết bị, binh lực và công trình, mà các quốc gia và công ty quốc phòng có thể dùng để huấn luyện trí tuệ nhân tạo.

Fedorov nói Kiev có thể tận dụng đổi mới về máy bay không người lái để đổi lấy thêm hỗ trợ tài chính hoặc vật chất trong tương lai.

“Đây là một quân bài địa chính trị mà Tổng thống Zelensky sẽ cân nhắc cách sử dụng”, Fedorov nói. “Nó sẽ rất hữu ích cho các đồng minh của Ukraine, và đó chính là quan hệ đúng đắn cần có. Chúng tôi cung cấp máy bay không người lái chất lượng cao, dữ liệu tốt và chuyên môn, đổi lại chúng tôi sẽ nhận thêm hỗ trợ an ninh.”

(Theo CNN)