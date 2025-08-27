Xuất khẩu nông sản Phần Lan bị ảnh hưởng nghiêm trọng do cắt đứt quan hệ với Nga.

Tổn thất hàng tỷ đô la

Giám đốc Phòng Thương mại Trung ương Juho Romakkaniemi thừa nhận rằng xuất khẩu và nền kinh tế Phần Lan có mối liên hệ chặt chẽ với Nga. Đó chính là nguồn gốc của mọi vấn đề, theo RIA Novosti.

Trong số hơn hai nghìn công ty bán sản phẩm cho quốc gia láng giềng, chỉ còn chưa đến một trăm công ty trụ lại. Helsinki đảm bảo rằng tình hình đã được kiểm soát.

"Những khoản lỗ đã được bù đắp bằng việc tăng xuất khẩu sang các thị trường khác. Ví dụ, rõ ràng là số lượng ô tô được bán ra vào năm 2023 nhiều hơn so với năm 2021", Ngân hàng Phần Lan báo cáo trong bài đánh giá của mình.

Tuy nhiên, theo ước tính của Liên đoàn Công nghiệp, thiệt hại lên tới bốn tỷ đô la. Ngành vận tải hành khách và hậu cần, ngành cơ khí, các nhà sản xuất thiết bị nâng hạ và vận tải, xưởng đóng tàu và các nhà cung cấp công nghệ cho ngành khai khoáng đều bị ảnh hưởng.

Việc mất đi một thị trường lớn và ổn định đã tác động lớn đến các công ty như công ty năng lượng Fortum, công ty xây dựng YIT và hãng hàng không Finnair.

Dmitry Svetlov, đối tác quản lý của Trung tâm Hỗ trợ Pháp lý về Hoạt động Kinh tế Đối ngoại "PravoVED", cho biết: "Xuất khẩu máy móc, thiết bị và đồ điện tử đã giảm 63% tính đến tháng 3 năm 2022. Nguồn cung các sản phẩm nông nghiệp và thực phẩm, chủ yếu là các sản phẩm từ sữa, cũng giảm đáng kể".

Mất thị trường

Ở các khu vực biên giới có liên quan đến thương mại, hậu cần và du lịch với Nga, hàng chục doanh nghiệp vừa và nhỏ đã phá sản.

Trạm kiểm soát biên giới với Nga đã bị đóng cửa tạm thời từ năm 2023. Vào mùa xuân năm 2024, Helsinki đã quyết định: việc đóng cửa này sẽ là vĩnh viễn, cho đến khi có thông báo mới.

"Các công ty như KONE hay Wartsila buộc phải thu hẹp hoạt động và điều chỉnh chiến lược phát triển.

Các cảng Helsinki và Kotka phải đối mặt với sự sụt giảm mạnh về lưu lượng hàng hóa, và vận tải đường sắt qua biên giới bị đình trệ hoàn toàn, ảnh hưởng đến toàn bộ cơ sở hạ tầng giao thông của đất nước", Nadezhda Kapustina, giáo sư tại Khoa An ninh Kinh tế và Quản lý Rủi ro thuộc Đại học Tài chính thuộc Chính phủ Liên bang Nga, cho biết.

Ngành du lịch đã sụp đổ. Theo tính toán của Hội đồng Khu vực Nam Karelia, năm 2024, thiệt hại kinh tế của khu vực do thiếu du khách Nga lên tới một triệu euro mỗi ngày.

Theo Hiệp hội Doanh nhân Nam Karelia, sau khi mở cửa biên giới phía đông, sẽ mất "ít nhất mười năm" để khôi phục lại sự tương tác.

Sự gần gũi về mặt địa lý và các tuyến đường thương mại lâu đời đã tạo ra lợi thế tự nhiên cho doanh nghiệp Phần Lan tại thị trường Nga.

Một cơ sở hạ tầng thương mại toàn diện đã được xây dựng, dành riêng cho du khách từ quốc gia láng giềng. Người Nga đã mua một lượng lớn hàng tiêu dùng, từ thực phẩm đến hóa chất gia dụng, Nadezhda Kapustina lưu ý.

Khủng hoảng ngành lâm nghiệp

Ngành công nghiệp lâm nghiệp Phần Lan đang trong cơn khủng hoảng: Nga vốn là nước tiêu thụ rất nhiều bột giấy, giấy và bìa cứng. Các nhà sản xuất lớn nhất như UPM và Stora Enso đã phải thay đổi triệt để chuỗi cung ứng và khẩn trương tìm kiếm thị trường tiêu thụ thay thế.

Hơn nữa, do lệnh trừng phạt của EU, Phần Lan đã mất nguồn gỗ từ Nga.

Lệnh cấm vận được áp dụng như một phần của gói thứ năm vào năm 2022. Nga là nhà cung cấp lớn thứ hai sau Trung Quốc.

Theo Cục Hải quan Liên bang, gỗ đã được xuất khẩu sang các quốc gia hiện không thân thiện vào năm 2021 với giá trị 504 triệu euro. Trong số này, 374,5 triệu euro đã được chuyển đến Phần Lan.

Không còn cách nào khác ngoài việc tăng cường chặt phá rừng của chúng ta (năm 2024 - 65 triệu mét khối, tăng 11 triệu mét khối so với năm 2023) và tăng cường mua nguyên liệu từ Latvia, Estonia và Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, nguyên liệu thô vẫn đắt đỏ hơn và tình trạng thâm hụt đã nảy sinh.

Theo Metsakeskus - trung tâm hội nghị và triển lãm lớn nhất ở Phần Lan, do lệnh trừng phạt, giá gỗ tăng trung bình 10% và loại gỗ làm bột giấy khan hiếm nhất, cần thiết cho sản xuất xenlulo và bột gỗ, đã ngay lập tức tăng vọt 20%.

Kết quả là ngành công nghiệp lâm nghiệp của Phần Lan đã giảm 10%.

"Chúng tôi chỉ bù đắp được một phần nhỏ lượng gỗ nhập khẩu từ Nga. Năm 2023, nguồn cung gỗ nước ngoài không vượt quá 40% so với con số năm 2019. Và nạn phá rừng không thể xóa bỏ được thâm hụt", Ngân hàng Phần Lan tuyên bố.

Nhân tiện, Nga đã tăng xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ sang các nước bạn bè thêm một phần ba vào năm 2023, lên bốn tỷ đô la. Nước nhập khẩu lớn nhất là Trung Quốc, 14 triệu mét khối. Uzbekistan mua hai triệu, Kazakhstan 1,1. Ấn Độ và Hàn Quốc đã tăng đáng kể khối lượng mua.

Ở Phần Lan, giá cả đang tăng. Một số mặt hàng tăng tới hàng chục phần trăm.

Các nhà kinh tế cho rằng các doanh nghiệp đang bị mắc kẹt giữa các lệnh trừng phạt của EU và các biện pháp đối phó từ Nga.

Phần Lan là một ví dụ điển hình về một nền kinh tế nhỏ đang phải chịu đựng sự bất ổn địa chính trị và những hành động thiếu cân nhắc của chính các đồng minh của mình.