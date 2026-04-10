Thông tin này được Bộ Quốc phòng Phần Lan báo cáo. Việc mua sắm bao gồm 112 khẩu K9 cùng với phụ tùng thay thế, dụng cụ chuyên dụng và thiết bị kiểm tra liên quan; tổng chi phí ước tính khoảng 546,8 triệu euro.

Những hệ thống vũ khí trên sẽ trải qua quá trình điều chỉnh theo tiêu chuẩn quốc gia của Phần Lan trước khi đưa vào sử dụng, sau đó sẽ được đặt tên địa phương là Moukari.

Phần Lan lần đầu tiên mua pháo tự hành K9 là vào năm 2017 theo một thỏa thuận liên chính phủ với Cơ quan Mua sắm Quốc phòng Hàn Quốc. Tổng cộng 96 khẩu pháo đã được mua trước đó, trong đó 38 khẩu đang được sử dụng tính đến tháng 11/2022.

Thỏa thuận ban đầu cũng bao gồm điều khoản tùy chọn mua thêm 48 khẩu pháo tự hành K9. 5 khẩu đã được mua vào năm 2021 và 5 khẩu khác vào đầu năm nay.

Pháo tự hành K9A1 Thunder của Ba Lan trong cuộc tập trận AKKTULI-24.

K9 Thunder là một loại pháo tự hành 155mm do Hàn Quốc phát triển bởi Tập đoàn Hanwha Aerospace.

Pháo tự hành được trang bị pháo chính tiêu chuẩn NATO với chiều dài nòng gấp 52 đường kính (L/52), có khả năng bắn trúng mục tiêu ở cự ly 30km với đạn thông thường và hơn 40km với đạn tăng tầm. Tốc độ bắn cao với chế độ MRSI (nhiều quả đạn cùng lúc bắn trúng mục tiêu), giúp tăng hiệu quả tấn công.

K9 Thunder được trang bị hệ thống điều khiển hỏa lực tự động và các thiết bị hỗ trợ dẫn đường tiên tiến, cho phép triển khai và khai hỏa nhanh chóng - thông thường chỉ trong vòng 1 phút sau khi dừng lại. Kíp chiến đấu gồm 5 người và lượng đạn dự trữ trong xe là 48 viên.

Hệ thống sử dụng khung gầm bánh xích với động cơ diesel mạnh mẽ, cho tốc độ lên tới 60 - 65km/h trên đường nhựa và khả năng vượt địa hình cao. Lớp giáp bảo vệ kíp lái khỏi vũ khí bộ binh và mảnh đạn, cũng như một phần khỏi hỏa lực pháo binh.

Một thành phần quan trọng của hệ thống là xe vận chuyển và nạp đạn K10, giúp tự động hóa quá trình bổ sung đạn dược ngay tại chiến trường và tăng tốc đáng kể hoạt động tác chiến.