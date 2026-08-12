Phân khúc xe hạng A có biến lớn: Toyota Wigo từ bán không được chiếc nào nay 'lật đổ' cả Hyundai Grand i10, nguyên nhân là đây

Toyota Wigo lần đầu vượt Hyundai Grand i10 về doanh số trong tháng 7/2026, nhưng vẫn còn khoảng cách lớn nếu tính doanh số cộng dồn từ đầu năm.

Toyota Wigo ghi nhận 194 xe bán ra trong tháng 7/2026, vượt Hyundai Grand i10 với 117 xe. Đây là lần đầu tiên Wigo đứng trên đối thủ về doanh số tháng trong năm nay, đồng thời chấm dứt chuỗi 6 tháng liên tiếp Grand i10 dẫn đầu phân khúc.

Toyota Wigo bất ngờ vượt qua Hyundai Grand i10. Số liệu VAMA, TC Motor

Lần gần nhất Toyota Wigo vượt doanh số Hyundai Grand i10 cũng diễn ra vào tháng 6/2025. Khi đó, Wigo bán được 196 xe, nhỉnh hơn 5 xe so với mức 191 xe của Grand i10.

Sau cột mốc trên, Grand i10 tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu trong phần còn lại của năm 2025 và kéo dài sang 6 tháng đầu năm 2026. Vì vậy, kết quả tháng 7/2026 đánh dấu lần đầu tiên sau hơn một năm Toyota Wigo một lần nữa vượt mẫu xe Hyundai về doanh số tháng.

Theo các tư vấn viên tại đại lý, một trong những nguyên nhân khiến doanh số Toyota Wigo tăng mạnh trong tháng 7 là nguồn cung được cải thiện. Một tư vấn viên cho biết từ đầu năm đến trước tháng 7, Wigo thường xuyên rơi vào tình trạng khan xe, thậm chí có thời điểm đại lý không có xe để giao khách. Thấy rõ trong việc mẫu xe này không bán được chiếc nào trong tháng 6/2026. Khi nguồn cung được đảm bảo trở lại, lượng xe bán ra trong tháng 7 tăng đáng kể.

Toyota Wigo vẫn còn cách xa Grand i10 về doanh số

Dù vượt đối thủ trong tháng 7, Toyota Wigo chưa thể thay đổi cục diện nếu xét trên kết quả cộng dồn. Sau 7 tháng, mẫu xe này bán được 397 xe, trong khi Hyundai Grand i10 đạt 1.381 xe.

Như vậy, Grand i10 đang nhiều hơn Wigo 984 xe. Khoảng cách này chủ yếu hình thành trong những tháng đầu năm, khi Wigo liên tục có doanh số thấp, thậm chí có tháng không ghi nhận xe bán ra. Trong khi đó, Grand i10 duy trì lượng xe bán ra cao hơn.

Toyota Wigo được cải thiện nguồn cung tại đại lý. Ảnh: Đại lý

Hai mẫu xe cũng đang được áp dụng các chính sách bán hàng. Với Grand i10, mẫu xe được hãng ưu đãi giá lên tới 50 triệu đồng. Trong khi đó, Toyota Wigo được hỗ trợ về lãi suất vay mua trả góp, tặng điểm VETC và tặng thêm các lần thay nhớt hoặc phụ kiện tùy đại lý khu vực.

Phân khúc xe hạng A tiếp tục thu hẹp

Cuộc cạnh tranh giữa Wigo và Grand i10 diễn ra trong bối cảnh phân khúc xe hạng A đang suy giảm. Trong 6 tháng đầu năm 2026, tổng doanh số của hai mẫu xe có số liệu công bố đạt 1.467 xe, giảm khoảng 50% so với cùng kỳ năm trước.

Toyota Wigo và Hyundai Grand i10 cạnh tranh phân khúc xe hạng A. Ảnh: Đại lý

Sức mua giảm diễn ra khi khách hàng có thêm nhiều lựa chọn ở nhóm xe điện cỡ nhỏ, trong khi SUV và CUV đô thị ngày càng phổ biến. Điều này khiến nhóm xe hạng A không còn giữ được quy mô như trước, cũng đồng thời khó lòng tranh các giải thưởng như Car Choice Awards.

Vì vậy, việc Wigo vượt Grand i10 trong tháng 7 chủ yếu mang ý nghĩa về thứ hạng trong một tháng. Xét doanh số cộng dồn, Grand i10 vẫn bỏ xa đối thủ, trong khi cả hai đang hoạt động trong một phân khúc có quy mô ngày càng thu hẹp.