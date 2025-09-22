Phân khúc xe 7 chỗ giá rẻ tăng sức nóng

Xe 7 chỗ bao gồm nhóm MPV cỡ nhỏ là một trong những phân khúc được ưa chuộng hàng đầu tại Việt Nam. Ưu điểm chính của dòng xe này là có 3 hàng ghế, không gian rộng rãi và có giá bán dễ tiếp cận, phù hợp cho cả mục đích kinh doanh dịch vụ lẫn phục vụ gia đình.

Trước khi bước vào mùa cao điểm cuối năm, phân khúc này được làm nóng với sự xuất hiện của Mitsubishi Xpander bản nâng cấp (facelift) 2025. Mẫu xe được giới thiệu ngay sau khi tháng Ngâu khép lại.

Mitsubishi Xpander phiên bản mới 2025.

Ở phiên bản facelift 2025, bộ đôi Xpander và Xpander Cross được tinh chỉnh nhẹ thiết kế cả trong lẫn ngoài, nâng cấp một số trang bị và thêm tính năng an toàn. Đi kèm với đó là sự điều chỉnh nhẹ về giá bán, với Xpander AT Premium có giá 659 triệu đồng và Xpander Cross là 699 triệu đồng, tăng nhẹ 1 triệu đồng so với bản cũ.

Những nâng cấp kèm với giá bán gần như không đổi hứa hẹn sẽ giúp Xpander duy trì sức hút trong phân khúc. Tính chung 8 tháng đầu năm 2025, mẫu xe này đã bàn giao 10.646 chiếc đến tay khách hàng trong nước, đóng vai trò là mẫu xe dẫn dắt cả phân khúc MPV tại Việt Nam.

Động thái làm mới dòng xe chủ lực Xpander của Mitsubishi được đánh giá là cần thiết trong bối cảnh các dòng xe điện phổ thông đang ngày càng được ưa chuộng. Ở phân khúc MPV nói riêng, mẫu VinFast Limo Green mới ra mắt từ tháng 8 và được coi là đối thủ nặng ký của Xpander trong mảng xe chạy dịch vụ.

VinFast Limo Green có giá bán lẻ đề xuất 749 triệu đồng, cao hơn Xpander nhưng lại được miễn 100% phí trước bạ, kèm một số ưu đãi khác nên chi phí lăn bánh không quá chênh lệch so với mẫu xe Nhật.

Đáng chú ý, xe còn được hỗ trợ sạc miễn phí đến giữa năm 2027. Việc gần như không tốn chi phí sử dụng là lợi thế lớn của Limo Green, từ đó tăng sức thu hút với người dùng, đặc biệt là khách hàng mua xe chạy dịch vụ. Ngoài ra, Limo Green còn có điểm cộng ở kích thước ngang một mẫu MPV cỡ trung nên có không gian cabin khá rộng rãi.

Bên cạnh cuộc cạnh tranh mới giữa MPV xăng và điện, phân khúc xe 7 chỗ giá rẻ này còn đang nóng lên nhờ cuộc đua giảm giá từ các hãng và đại lý.

Từ đầu tháng 9 này, ngay cả mẫu xe dẫn đầu phân khúc là Xpander cũng áp dụng khuyến mãi 50-100% lệ phí trước bạ cho toàn bộ phiên bản. Trong đó, bản Xpander Cross cao nhất được hưởng ưu đãi với tổng giá trị lên đến 75 triệu đồng.

Để cạnh tranh với Xpander, bộ đôi Toyota Veloz Cross và Avanza Premio cũng được hỗ trợ 100% phí trước bạ kèm quà tặng trong tháng 9 này.

Mức giảm tương đương 64,7-69,3 triệu đồng cho Avanza Premio và 72,7-75 triệu đồng cho Veloz Cross. Sau khi trừ ưu đãi, giá của hai mẫu xe này có thể được đưa xuống còn khoảng 493,3-528,7 triệu đồng (Avanza Premio) và 565,3-585 triệu đồng (Veloz Cross), tạo sức hút lớn trên thị trường.

Veloz Cross thường xuyên được giảm giá mạnh nhằm cạnh tranh với Xpander.

Một số cái tên khác trong phân khúc MPV cỡ nhỏ cũng được khuyến mãi trong tháng này gồm Suzuki XL7 Hybrid, Honda BR-V, Hyundai Stargazer và Kia Carens. Mức giảm dao động từ 30-70 triệu đồng, tùy vào mẫu xe và phiên bản.

Những chương trình khuyến mãi lớn này được đưa chủ yếu nhằm kích cầu trong tháng Ngâu. Sau giai đoạn thấp điểm này, thị trường sẽ chuẩn bị bước vào mùa mua sắm cuối năm, do đó các hãng được dự báo sẽ tiếp tục duy trì khuyến mãi để chạy doanh số.

Về mặt doanh số, ngoài Xpander tỏ ra vượt trội so với phần còn lại, Toyota Veloz Cross đang là cái tên bán tốt nhì phân khúc MPV cỡ nhỏ. Lũy kế 8 tháng đầu năm nay, mẫu xe Nhật này đã bán ra thị trường 4.593 chiếc.

Xếp sau Veloz Cross lần lượt là Honda BR-V (2.572 xe), Kia Carens (2.400 xe), Hyundai Stargazer (2.168 xe), Suzuki XL7 Hybrid (1.596 xe) và Toyota Avanza Premio (759 xe).