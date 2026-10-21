Phan Hiển nịnh Khánh Thi cực khéo

Phan Hiển ngọt ngào "nịnh" và cưng chiều Khánh Thi.

Mối tình lệch 11 tuổi giữa hai kiện tướng dancesport Phan Hiển và Khánh Thi từ lâu đã trở thành một trong những câu chuyện đẹp và thu hút nhiều sự chú ý của giới giải trí Việt. Dù trải qua nhiều sóng gió và định kiến ban đầu, Phan Hiển luôn biết cách giữ lửa hôn nhân bằng sự trưởng thành, tinh tế cùng những cử chỉ chiều chuộng bà xã hết mực.

Trái ngược với suy nghĩ về sự chênh lệch tuổi tác, Phan Hiển luôn thể hiện vai trò là chỗ dựa vững chắc cho Khánh Thi cả trong cuộc sống gia đình lẫn sự nghiệp. Bất kể trên mạng xã hội hay ngoài đời thực, nam vũ công không ngần ngại dành cho vợ những lời khen có cánh và sự tôn trọng tuyệt đối. Anh từng thu hút sự chú ý khi công khai đăng ảnh sánh đôi cùng lời nhắn đầy lãng mạn, tôn vinh trọn vẹn cả nhan sắc lẫn tâm hồn của Khánh Thi và gọi cô là "mỹ cảnh nhân gian". Không chỉ dừng lại ở những mỹ từ, Phan Hiển còn luôn ghi nhận sự hy sinh của bà xã, thường xuyên khẳng định Khánh Thi là người phụ nữ "vừa có tâm vừa có tầm" trong vai trò người vợ, người mẹ và huấn luyện viên.

Phan Hiển nổi tiếng yêu chiều vợ

Sự yêu chiều của Phan Hiển dành cho Khánh Thi còn được thể hiện rõ qua từng hành động thiết thực hàng ngày. Hiểu được sự bận rộn và áp lực công việc của vợ, anh chủ động san sẻ công việc gia đình, chăm sóc các con và thậm chí tự tay vào bếp nấu ăn. Nam vũ công luôn tôn trọng sự nghiệp riêng của Khánh Thi, đồng hành cùng cô trong việc quản lý trung tâm đào tạo và huấn luyện thế hệ trẻ, tạo điều kiện tối đa để vợ được tỏa sáng với đam mê.

Vợ chồng Phan Hiển - Khánh Thi luôn dành sự tôn trọng cho nhau

Dù đã về chung một nhà nhiều năm và trải qua các mốc mốc quan trọng với sự ra đời của ba thiên thần nhỏ (Kubi, Anna, Lisa), Phan Hiển vẫn duy trì sự lãng mạn như thời mới yêu. Anh thường xuyên chủ động tạo bất ngờ cho vợ qua những món quà tinh tế, các chuyến du lịch riêng tư và đỉnh điểm là màn cầu hôn đầy cảm động trước lễ cưới hoành tráng năm 2022. Sự chân thành, ngọt ngào và kiên trì cưng chiều vợ của Phan Hiển chính là bí quyết giúp tổ ấm của cặp đôi dancesport luôn tràn ngập hạnh phúc và nhận được sự ngưỡng mộ từ công chúng.

Cặp đôi dù đã bên nhau nhiều năm và có 3 bé vẫn dành cho nhau sự ngọt ngào

Khánh Thi và Phan Hiển được mệnh danh là "cặp đôi vàng" của Dancesport Việt Nam khi gặt hái vô số huy chương rực rỡ cả trên sàn đấu lẫn ở vai trò huấn luyện. Khi còn trực tiếp đứng chung cặp thi đấu, bộ đôi từng tạo nên bước ngoặt lịch sử khi xuất sắc mang về 2 Huy chương Vàng tại Đại hội Thể thao Trong nhà châu Á (Asian Indoor Games 2009) ở nội dung Rumba và Jive, đồng thời thống trị ngôi vị vô địch tại các giải đấu chuyên nghiệp quốc gia trong nhiều năm liền. Khi Khánh Thi lùi về sau để đảm nhận vai trò Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Dancesport Quốc gia, Phan Hiển tiếp tục tỏa sáng trên đỉnh cao sự nghiệp dưới sự huấn luyện của bà xã.