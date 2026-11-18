Phan Hiển - Khánh Thi dành tặng HCV Đại hội Thể thao toàn quốc cho 3 con Kubi, Anna, Lisa.

Môn khiêu vũ thể thao tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 diễn ra trong hai ngày 16 và 17/11, quy tụ 97 vận động viên đến từ 13 đoàn. Trong số những gương mặt nổi bật, Phan Hiển là cái tên thu hút sự chú ý khi cùng bạn nhảy Đặng Thu Hương giành tới 3 HCV.

Cặp đôi thi đấu thành công ở các nội dung Hạng A Latin 5 điệu, Hạng E3 Latin điệu Jive và Hạng E5 Latin điệu Paso Doble. Kết quả này giúp Phan Hiển hoàn tất cú hat-trick HCV tại Đại hội Thể thao toàn quốc năm nay.

Sau thành tích này, Phan Hiển và Khánh Thi chia sẻ niềm vui trên trang cá nhân. Phan Hiển và vợ đăng tải hình ảnh gia đình bên những tấm huy chương vàng cùng khoảnh khắc Phan Hiển đứng trên bục nhận giải.

“Dành tặng 3 Huy Chương Vàng Đại Hội Thể Thao Toàn Quốc lần thứ 10 -2026 cho 3 nhóc tỳ nhé”. Lời nhắn gửi giản dị cho thấy niềm tự hào của Phan Hiển trước thành quả đạt được sau quá trình thi đấu.

Phan Hiển - Thu Hương giành hat-trick HCV

Phan Hiển dành tặng HCV cho 3 người con

Phan Hiển là một trong những gương mặt nổi bật của dancesport Việt Nam. Anh có nhiều năm gắn bó với bộ môn khiêu vũ thể thao và thường xuyên góp mặt tại các giải đấu trong nước, quốc tế. Bên cạnh sự nghiệp thi đấu, Phan Hiển còn được biết đến qua cuộc hôn nhân với Khánh Thi. Cả hai không chỉ là bạn đời mà còn đồng hành trong công việc, cùng xây dựng và phát triển phong trào dancesport tại Việt Nam.

Cú hat-trick HCV tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X tiếp tục đánh dấu một giải đấu thành công của Phan Hiển, đồng thời mang đến niềm vui đặc biệt cho gia đình kiện tướng dancesport.