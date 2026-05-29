Phản đối việc trích quỹ tặng quà giáo viên quá nhiều lần, một phụ huynh nhận được tin nhắn gây bức xúc: Vì trái ý nên bị cô lập?

Mỗi dịp bế giảng, câu chuyện chi tiêu quỹ phụ huynh lại trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý của dư luận. Mới đây, một phụ huynh cho biết, chị quyết định rời khỏi nhóm trò chuyện của lớp sau khi đưa ra ý kiến phản biện về cách sử dụng số tiền quỹ dư.

Được biết, trong năm, lớp đã tặng quà 20/11, quà cuối năm cho cô giáo, tuy nhiên ban phụ huynh vẫn tiếp tục định trích khoản quỹ dư để tặng cho cô giáo tiếp. Phụ huynh này vì vậy cho rằng việc tri ân đã được thực hiện chu đáo trước đó, và số tiền dư nên được ưu tiên cho các hoạt động gắn kết, hỗ trợ trực tiếp cho học sinh.

Tuy nhiên, ý kiến mang tính xây dựng này đã không nhận được sự đồng thuận từ phía đại diện nhóm phụ huynh đang điều hành. Thay vì thảo luận để tìm ra tiếng nói chung, một thành viên khác đã đưa ra phản hồi mang tính từ chối đối thoại: “Nếu phụ huynh này không đồng ý thì nên trích một ít để lại cho phụ huynh này nhé” .

Câu nói này vô tình tạo ra cảm giác bị cô lập, khiến vị phụ huynh trên quyết định rời nhóm vì cảm thấy quan điểm của mình không được tôn trọng đúng mực.

Tin nhắn gây tranh cãi trong nhóm phụ huynh

Cần một văn hóa đối thoại văn minh

Câu chuyện trên không phải là hiếm gặp trong các hội phụ huynh hiện nay. Nó phản ánh một thực tế rằng, đôi khi ranh giới giữa sự đồng thuận mang tính tự nguyện và áp lực từ số đông rất mong manh. Số tiền dư trong quỹ lớp có thể không lớn, nhưng cách thức ứng xử và tôn trọng sự khác biệt trong một tập thể lại là câu chuyện đáng để suy ngẫm.

Nhiều chuyên gia giáo dục cho rằng, mục đích cốt lõi của Ban đại diện cha mẹ học sinh là đồng hành cùng nhà trường chăm lo cho thế hệ trẻ. Vì vậy, mọi quyết định thu chi, dù là nhỏ nhất, đều cần dựa trên nguyên tắc công khai, minh bạch và tự nguyện. Khi một thành viên đưa ra ý kiến trái chiều mang tính đóng góp, tập thể nên đón nhận bằng sự lắng nghe, phân tích thấu đáo thay vì dùng các biện pháp mang tính gạt bỏ hoặc tạo áp lực tâm lý.

Sự đồng thuận thực sự chỉ đạt được khi mọi tiếng nói đều cảm thấy mình được lắng nghe. Việc đề xuất dùng quỹ hỗ trợ học sinh hay giữ lại cho năm sau là một ý tưởng thực tế, xứng đáng được đưa ra biểu quyết một cách khách quan thay vì vội vàng bác bỏ.

Quyết định "rời nhóm" của vị phụ huynh trong câu chuyện là một phản ứng tự nhiên khi không tìm thấy tiếng nói chung trong văn hóa thảo luận. Đây cũng là bài học kinh nghiệm cho các ban đại diện phụ huynh trong việc điều hành và tổ chức các hoạt động tập thể. Để quỹ lớp luôn giữ đúng ý nghĩa tốt đẹp ban đầu, bên cạnh sự minh bạch về con số, rất cần sự tinh tế, bao dung và văn minh trong cách ứng xử giữa các bậc phụ huynh với nhau.