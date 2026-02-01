Phan Đinh Tùng ra MV "Nước ngoài"

"Nước ngoài" không phải là lựa chọn ngẫu nhiên, Phan Đinh Tùng cho biết anh chọn ca khúc này bởi tính chân thật và tình yêu quê hương.

Anh dõi theo dòng chảy cuộc sống, nhìn thấy làn sóng người Việt rời quê hương đi xuất khẩu lao động, đi tìm cơ hội nơi xứ người. Đằng sau những cụm từ nghe rất "sáng" như đổi đời, gửi tiền về nhà lại là những tháng ngày cô độc, những mùa đông lạnh lẽo, những cái Tết chỉ có màn hình điện thoại và vài phút gọi vội về quê.

Nếu bản gốc mang dáng dấp một lời kể mộc mạc thì phiên bản của Phan Đinh Tùng được khoác lên chiếc áo orchestra trang trọng. Trống, cello, violin, piano hòa quyện, tạo nên những lớp cảm xúc dâng trào như chính hành trình đánh đổi của những người con xa xứ.

Hậu trường quay MV của Phan Đinh Tùng.

Cách hát cũng khác, Phan Đinh Tùng không chỉ kể mà có lúc gần như "thét" lên nỗi lòng. Những nốt cao sáng, dày, đầy nội lực không phô diễn kỹ thuật mà để đẩy cảm xúc đến tận cùng. Ở đó có sự từng trải của một người đàn ông đã đi qua đủ thăng trầm, giống như một người anh lớn đang vỗ về, chia sẻ, chứ không chỉ khóc cùng nhân vật.

"Nước ngoài" buồn nhưng không tuyệt vọng, Phan Đinh Tùng tin rằng ca khúc này mở ra một niềm hy vọng rất người. Hy vọng nằm ở mục đích của sự hy sinh: "Vì con đi kiếm đồng tiền cho thôi ngày sau bần tiện".

Và ở đoạn kết, hình ảnh "một mai nắng xanh trời… về trong đôi mắt rạng ngời" chính là ánh sáng của ngày đoàn viên. Đó là thứ giúp người xa quê có thể chịu đựng thêm một mùa đông nữa.

Hình ảnh trong MV.

Chia sẻ về MV này, Phan Đinh Tùng nói: "MV lần này Tùng muốn hiện thực câu chuyện trong nội dung bài hát, một câu chuyện của một người con xa quê, xa mẹ, xa người yêu để đi nước ngoài kiếm đồng tiền.

Ở nơi xứ người, người con lặng lẽ làm việc qua ngày, chỉ mong mỗi cuộc gọi về nhà đủ để mẹ yên lòng. MV miêu tả dòng cảm xúc của nhân vật chính, từ hy vọng sang hụt hẫng, từ mong chờ sang tổn thương".

Với MV "Nước ngoài", dưới bàn tay đạo diễn Mr. Tô không kể câu chuyện của một người mà là hàng triệu phận người Việt. Những đêm làm việc lặng lẽ, những cuộc gọi chỉ dám nói "con ổn", những nỗi đau phải giấu đi để người ở quê yên lòng.

Nam ca sĩ và ê-kíp thực hiện.

Đó là sự thật không màu hồng, nhưng rất cần được nói ra, nhất là khi Tết về, người ta càng thấm thía hai chữ đoàn viên. Có lẽ, giữa muôn vàn bản nhạc rộn ràng ngày xuân, "Nước ngoài" của Phan Đinh Tùng chọn đi chậm lại.

Để nhắc chúng ta rằng, không phải ai cũng có mặt trong bữa cơm tất niên, và đôi khi, vinh quang lớn nhất của đời người chỉ là được trở về nhà, sau tất cả.