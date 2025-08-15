Phan Đinh Tùng: “Một người bạn mời tôi ly nước cam, trong đó có chất cấm mà tôi không biết”

Tối ngày 14/8, ca sĩ Phan Đinh Tùng đã tổ chức họp bao giới thiệu MV mới mang tên “Thiên la địa võng”. Nhiều nghệ sĩ đã đến chúc mừng nam ca sĩ như: Đàm Vĩnh Hưng, Lệ Quyên, Đăng Khôi, Cường Seven, Thanh Duy, S.T Sơn Thạch, Kiên Ứng, Phạm Khánh Hưng, Tiến Đạt, Đoan Trang, Công Phát, Vy Oanh, Quốc Thiên,...

Tại sự kiện, Phan Đinh Tùng cho biết “Thiên la địa võng” được dự định ra mắt từ năm trước nhưng sau khi dành trọn thời gian cho hành trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, Phan Đinh Tùng đã quyết định lùi lịch để đầu tư nhiều hơn cho sản phẩm này.

Với anh, đây không chỉ là một bài hát mà còn là một thông điệp mạnh mẽ mà anh luôn canh cánh trong lòng muốn gửi tới giới trẻ. Nam ca sĩ bày tỏ: “Xã hội luôn tồn tại những cạm bẫy hào nhoáng nhưng có thể cuốn cả một đời người xuống vực thẳm. Chỉ khi giữ vững bản lĩnh và tỉnh táo, con người mới không trở thành nạn nhân”.

Ca sĩ Phan Đinh Tùng.

Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai đến chúc mừng Phan Đinh Tùng ra MV.

Phan Đinh Tùng cũng không ngần ngại cho biết, trong những năm tháng tuổi trẻ, anh từng trải qua những thử thách và cám dỗ. Anh hiểu rõ sức hút chết người của những cuộc vui ngắn hạn, những lời rủ rê khéo léo hay những cuộc vui phù phiếm, hào nhoáng. Chính vì đã một lần đứng trước ngã rẽ đó và chọn vượt qua, anh muốn dùng âm nhạc để nhắc nhở thế hệ trẻ về việc giữ mình.

Phan Đinh Tùng nói: “Đó là ý mà tôi muốn gửi gắm vào thông điệp của MV này. Trong MV, mọi người thấy cô gái bị anh chàng bỏ chất cấm vào ly rượu, sau đó, cuộc đời đã thay đổi sang một con đường khác. Trước đây, tôi cũng từng 1 lần bị như vậy.

Khi đi lưu diễn, một người bạn mời tôi ly nước cam, trong đó có chất cấm mà tôi không biết. Tôi uống vô và sau đó, cảm thấy khác biệt, người mình lạnh dần, có một số trạng thái khác.

Dù mình cố tránh, cố giữ như thế nào thì đâu đó, mình cũng có thể không đề phòng được. Tôi từng rơi vào thiên la địa võng như vậy nên muốn gửi thông điệp cho các bạn trẻ là hãy cảnh giác. Thời buổi hiện nay có nhiều cạm bẫy như thiên la địa võng”.

Nam ca sĩ không ngần ngại cho biết, bản thân từng bị rơi vào những cạm bẫy nên anh muốn cảnh báo giới trẻ.

Phan Đinh Tùng là một trong những nghệ sĩ gạo cội, là “thanh xuân” của nhiều thế hệ khán giả tại Việt Nam. Anh sở hữu nhiều bản hit như: Khúc hát mừng sinh nhật, Bởi vì anh yêu em, Cạm bẫy tình yêu, Ngôi sao lẻ loi, Cào cào lá tre, Tình yêu diệu kỳ...

Anh là một trong những nghệ sĩ có hoạt động bền bỉ, chăm chỉ và đều để lại dấu ấn ở nhiều thời kỳ âm nhạc Việt Nam hiện đại. Năm 2024, tên tuổi Phan Đinh Tùng một lần nữa tỏa sáng khi có hành trình thuyết phục tại Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai khi mang đến nhiều màn trình diễn đáng nhớ, đặc biệt là ca khúc "Một vòng Việt Nam".

Đề tài thể hiện của Phan Đinh Tùng đa dạng, từ nhạc Thánh ca, nhạc về quê hương đất nước, nhạc tình yêu, nhạc xã hội cho đến các ca khúc dành cho trẻ em.