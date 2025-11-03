Phan Đinh Tùng mời vợ đóng chung MV mới

MV "Cho tôi được trở về" do Phan Đinh Tùng tự tay lên ý tưởng, viết kịch bản và mời bà xã - ca sĩ, diễn viên Thái Ngọc Bích cùng tham gia diễn xuất.

MV mở ra bằng hình ảnh Phan Đinh Tùng dọn dẹp căn phòng làm việc, vô tình bắt gặp lại những kỷ vật gắn bó với tuổi trẻ: Chiếc đàn guitar, hộp thiếc bạc màu, những tấm hình phai nét… Mỗi món đồ là một câu chuyện, một lát cắt thời gian, đưa anh trở về với miền ký ức trong trẻo nơi quê nhà.

Xuyên suốt MV là hành trình ký ức đan xen giữa hiện tại và quá khứ, với bối cảnh được thực hiện tại Phú Yên. Ở đoạn kết, hình ảnh người vợ và cô con gái chạy đến ôm anh, khép lại câu chuyện bằng thông điệp giản dị: "Sau bao chặng đường, nơi bình yên nhất vẫn là khi được trở về".

Một số hình ảnh của Phan Đinh Tùng trong MV.

MV "Cho tôi được trở về" chính thức phát hành trên kênh Youtube Lăng Lập Official.

Ca khúc được nhạc sĩ Lăng Lập sáng tác vào năm 2008 - 2009, trong thời gian anh sống xa quê hương. Những đổi thay của làng quê cùng ký ức tuổi thơ đã trở thành nguồn cảm hứng cho nhạc sĩ viết nên bài hát.

Là bạn học cùng khóa Nhạc viện TP.HCM với nhạc sĩ Lăng Lập, Phan Đinh Tùng chia sẻ, anh ngay lập tức đồng cảm với ca khúc. Anh nói: "Tôi thấy mình trong từng ca từ một người con xa quê, luôn mang trong tim tình yêu và ký ức. Tôi muốn làm MV này như một món quà cho những ai từng đi xa nhưng vẫn luôn nhớ về nơi mình sinh ra".

MV lần này cũng đánh dấu sự kết hợp đặc biệt giữa Phan Đinh Tùng và bà xã Thái Ngọc Bích - người bạn đời, người đồng hành thân thiết của anh suốt gần 15 năm qua. Dù không hoạt động nghệ thuật thường xuyên, Thái Ngọc Bích luôn là hậu phương vững chắc, âm thầm hỗ trợ chồng trong mọi dự án âm nhạc.

Sau khi Phan Đinh Tùng ghi dấu ấn mạnh mẽ trong chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai", cô chính là người khích lệ tinh thần và cùng anh trở lại đầy năng lượng.

"Năm 2025 đánh dấu sự trở lại đột phá của anh Tùng. Sau nhiều năm 'ngủ đông', tôi cảm nhận được anh ấy hứng khởi và trẻ trung hơn bao giờ hết. Việc tham gia 'Anh trai vượt ngàn chông gai' chính là cú nổ năng lượng giúp anh quay lại mạnh mẽ với âm nhạc" - Thái Ngọc Bích chia sẻ.

MV này, nam ca sĩ mời bà xã là diễn viên - ca sĩ Thái Ngọc Bích cùng tham gia diễn xuất.

Sau nhiều năm hoạt động, Phan Đinh Tùng vẫn giữ được phong độ, năng lượng và niềm say mê nghệ thuật, có lẽ bởi bên anh luôn có một "nửa kia" dịu dàng nhưng kiên cường làm hậu phương vững chắc.

MV "Cho tôi được trở về" được thực hiện trong 3 ngày quay liên tục tại nhiều địa điểm đặc trưng của Phú Yên như Mũi Điện, Bãi Xép, Quảng trường Nghinh Phong, huyện Tuy An, với phong cảnh hoài cổ, đậm chất quê hương. Từng khung hình được xử lý tinh tế, tái hiện không gian "xưa cũ" nhưng ấm áp, gần gũi.