Nữ nghệ sĩ U50 sở hữu 3 biệt thự triệu đô ở Mỹ, 1 nhà ở Việt Nam, làm mẹ đơn thân sau biến cố hôn nhân

Thúy Nga sinh năm 1976 tại Khánh Hòa. Cô tốt nghiệp trường Sân khấu Điện ảnh TP.HCM khoa diễn viên, là học trò danh hài Minh Nhí, cùng lớp với Việt Hương, Tiết Cương, Cao Minh Đạt... Thúy Nga nổi lên từ Gala Cười năm 2003 cùng Quốc Thuận nhờ lối diễn xuất duyên dáng.

Bên cạnh sự nghiệp, Thúy Nga còn gây chú ý bởi cuộc sống riêng tư. Cô kết hôn năm 2010, sinh con gái Nguyệt Cát năm 2011. Năm 2015, cô công bố ly. Vụ ly hôn của Thúy Nga từng gây ồn ào dư luận khi chính cô bất đắc dĩ phải công khai chuyện cưới nhầm kẻ lừa đảo.

Báo Tiền Phong viết, chính Thúy Nga cũng bị lừa mất 7 tỷ đồng. Cô còn bị chồng cũ mượn danh đi vay mượn tiền nhiều người quen và chính cô là người phải đứng ra trả nợ. Sau ồn ào hôn nhân, nữ nghệ sĩ một mình nuôi con, cực kỳ kín tiếng về chuyện tình cảm.

Thúy Nga.

Ở tuổi U50, Thúy Nga đang có cuộc sống giàu sang trên đất Mỹ. Nhiều năm nay, cô ít đi diễn mà cô tập trung vào mảng sản xuất chương trình và kinh doanh. Ở công việc mới nay, cô cũng nhận được sự ủng hộ của đông đảo khán giả.

Chia sẻ trên tờ Vietnamnet, Thúy Nga cho biết, một ngày bình thường của cô là nấu ăn, dọn dẹp, chăm sóc nhà cửa và buôn bán. Vài năm gần đây, Thúy Nga còn đắt show làm MC và Vlogger.

Nhớ mát tay làm ăn, Thúy Nga hiện sở hữu 3 căn nhà, mỗi căn trị giá hàng triệu đô. Báo Ngôi Sao viết, nhà chính của Thúy Nga nằm ở phố Bolsa - nơi tập trung nhiều người Việt. Cô tậu cơ ngơi này với giá gần 1,2 triệu USD (khoảng 30 tỷ đồng) từ năm 2021 để đón con gái Nguyệt Cát, 13 tuổi, sang du học.

Nghệ sĩ Thúy Nga cho biết, vì yêu thiên nhiên nên chị tận dụng khoảng đất quanh nhà để trồng cây. “Khi mua nhà, tôi luôn ưu tiên nơi có không gian trồng trọt nhằm thỏa niềm đam mê làm vườn”, chị nói.

Tại không gian sống của mình, Thúy Nga trồng nhiều loại cây trong vườn như hồng, bưởi, khế, tắc, mận và ổi. Cô cũng chăm tô điểm khu vườn bằng nhiều cây cảnh, hoa, bonsai... Một góc vườn xanh mướt, hai bên là cây ăn trái, cây cảnh, sen đá...

Một trong 3 căn biệt thự mà Thúy Nga đang sở hữu, có hồ bơi riêng.

Không gian sống của Thúy Nga trị giá gần 1,2 triệu USD (khoảng 30 tỷ đồng).

Năm 2022, Thúy Nga mua thêm căn nhà giá 28 tỷ đồng cho mục đích đầu tư. Cô dành khoảng nửa năm để cải tạo từ trong ra ngoài, trang trí nội thất phong cách nghỉ dưỡng, mua sắm nhiều đồ dùng hiện đại thể thu hút mọi người đến thuê nhà.

Căn nhà thứ 3 của Thúy Nga vừa được hoàn thiện vào đầu tháng 6/2024, sau gần 1 năm sửa chữa. Không gian căn nhà này yên tĩnh, thoáng mát vì nằm ở vùng đồi, có bể bơi rộng rãi với sân vườn, cây cối như một khu nghỉ dưỡng thu nhỏ.

Thúy Nga mất nhiều công sức lên ý tưởng trang trí nội thất để không gian sống trông gần gũi nhưng vẫn đảm bảo tiêu chuẩn kinh doanh dịch vụ cho thuê.

Ngoài 3 căn biệt thự ở Mỹ, Thúy Nga còn sở hữu một căn nhà khang trang 3 tầng tại trung tâm quận 10, TPHCM. Hiện giờ, nữ nghệ sĩ giao cho vợ chồng em trai ở và trông nom.

Có lẽ vì cuộc sống thoải mái, an nhiên nên Thúy Nga vẫn giữ được thần sắc trẻ trung ở tuổi 49.

"Tôi làm nghệ sĩ thì lâu lâu phải thử trải nghiệm để xem bản thân thích hợp với phong cách nào. Tôi chọn hình ảnh gợi cảm vì muốn kiểm tra sự năng động, trẻ trung của mình còn phù hợp không và hình thể mình còn ổn hay không để biết mà giữ dáng", Thúy Nga từng chia sẻ trên tờ Vietnamnet.

Thúy Nga và con gái.

Nhan sắc nữ nghệ sĩ ở tuổi U50.

Dù còn trẻ đẹp lại giàu có nhưng Thúy Nga lại không có ý định tái hôn. Nữ nghệ sĩ chia sẻ trên báo Dân Trí: “Phụ nữ mà, ai chẳng muốn đi thêm bước nữa, nhưng phải có cái duyên. Công việc của tôi cũng đi suốt, bộn bề nên chưa có thời gian riêng cho mình. Thứ nhất là công việc, thứ hai là có con nên tôi rất bận rộn. Đôi lúc tôi quên mất chuyện đó”.