Phan Đinh Tùng hé lộ sự thật sau tin đồn nhận 8 tỷ bản quyền Khúc Hát Mừng Sinh Nhật

Từ ý tưởng bất chợt đến “hit quốc dân”

Ít người biết, không chỉ là ca sĩ nổi tiếng, Phan Đinh Tùng còn là tác giả của hơn 50 ca khúc như: Khúc Hát Mừng Sinh Nhật, Bởi Vì Anh Yêu Em, Anh Vẫn Còn Yêu Em, Tình Yêu Tuyệt Vời... Anh còn đồng sáng tác bài Trang Lưu Bút Ngọt Ngào với Nguyễn Hồng Thuận và bài Sống Cho Yêu Thương với Phan Mạnh Quỳnh.

Chia sẻ với báo giới, Phan Đinh Tùng cho rằng mình sáng tác rất ngẫu hứng nên chưa bao giờ nhận là "ca sĩ, nhạc sĩ" trên truyền thông hay các show diễn. Với anh, những tên tuổi như Nguyễn Văn Chung, Nguyễn Hồng Thuận... mới là nhạc sĩ chuyên nghiệp. Việc viết nhạc giúp anh thỏa mãn cảm xúc, may mắn một số bài như Bởi Vì Anh Yêu Em, Tình Yêu Tuyệt Vời thành hit, trong đó Khúc Hát Mừng Sinh Nhật còn là "hit quốc dân".

Dù không xem sáng tác là hoạt động chuyên nghiệp, Phan Đinh Tùng vẫn có thói quen tư duy về ý tưởng, bố cục... trước khi bắt tay vào viết. Đơn cử bài Khúc Hát Mừng Sinh Nhật, năm đó anh thường nghe người ta hát Happy Birthday trong tiệc sinh nhật nên nghĩ đến việc tạo nên một bài hát chúc mừng sinh nhật dành riêng cho người Việt Nam.

Ca sĩ đặt ra các yêu cầu như phải dễ nhớ, dễ hát, nhờ tư duy sẵn nên quá trình sáng tác rất nhanh, chỉ khoảng 30 phút. Từ một bài hát không được kỳ vọng nhiều, sự thành công ngoài sức tưởng tượng khiến anh hạnh phúc và tự hào. Sau này Phan Đinh Tùng thành lập công ty giải trí, dịch vụ "ăn nên làm ra" nhất vẫn là sáng tác theo đặt hàng.

Dù vậy, việc gặp gỡ các chủ doanh nghiệp, nghe chia sẻ về tầm nhìn, sứ mệnh... làm chất liệu viết nhạc lặp đi lặp lại theo thời gian khiến anh mệt mỏi, chai sạn cảm xúc và quên mất niềm hạnh phúc thực sự trong âm nhạc. Ngoài ra, thu nhập từ sáng tác theo đặt hàng dù cao vẫn không đủ bù cho các hoạt động khác của công ty. Trong khi đó, áp lực chi phí vận hành, thuê mặt bằng, lương cho hàng chục nhân viên... quá lớn khiến anh buộc phải chấp nhận thất bại, đóng cửa công ty và gồng mình trả nợ.

Bản quyền âm nhạc: Con số thực khác xa tin đồn

Trước câu hỏi về thu nhập từ bản quyền âm nhạc, Phan Đinh Tùng nói tiền bạc luôn là chuyện tế nhị, chỉ tiết lộ con số ở mức "gọi là" và không có chuyện "1 bài ăn cả đời" như mọi người nghĩ.

Điều anh đau đáu là thu nhập từ tác phẩm bị thất thoát vì nhiều nguyên do. Ca sĩ ví dụ, nếu lượt xem MV Khúc Hát Mừng Sinh Nhật trên YouTube khoảng 293 triệu thì lượt nghe và sử dụng ngoài đời phải gấp nhiều lần.

"Hầu như không ai mở YouTube để phát nhạc trong các chương trình, đám tiệc. Họ thường tải về để không dính quảng cáo. Vì vậy, tôi mất trắng khoản này. Nếu bài đó được giám sát và đối soát chặt chẽ hơn, tôi có thể sống khỏe mà không cần làm gì", giọng ca 7X nói.

Về tin đồn doanh thu từ bản quyền bài Khúc Hát Mừng Sinh Nhật lên đến 8 tỷ đồng, anh khẳng định không thể xảy ra, thậm chí con số này đang cách quá xa thực tế. Phan Đinh Tùng hiểu thực tiễn bảo vệ quyền tác giả âm nhạc còn nhiều bất cập nên chấp nhận, tự an ủi rằng đứa con tinh thần đã được hàng triệu khán giả yêu mến. Ngay cả khi không mang lại thu nhập "khủng", sự đón nhận của công chúng vẫn là phần thưởng rất giá trị với người sáng tác tay ngang như anh.

Đến nay, Phan Đinh Tùng vẫn duy trì sáng tác theo đúng tiêu chí ngẫu hứng và cảm xúc. Anh tin khi bài hát được viết bằng cảm xúc chân thật sẽ chạm đến người nghe, có sức sống lâu dài.