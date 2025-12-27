Phan Đinh Tùng đón tuổi 50 ở Hà Nội, tặng NSND Tự Long nhẫn kim cương

Tối 26/12, tại Hà Nội ca sĩ Phan Đinh Tùng đã chính thức khép lại năm 2025 bằng Đinh Show – đêm nhạc kỷ niệm cột mốc tuổi 50, đồng thời là dấu son đặc biệt trong hành trình hơn 26 năm ca hát bền bỉ của anh.

Tại đêm nhạc, Phan Đinh Tùng đã thể hiện lại loạt ca khúc gắn với tên tuổi như: Sóng Tình, Ngôi Sao Lẻ Loi, Tình Yêu Diệu Kỳ, Ngồi Bên Em, Cào Cào Lá Tre, Dòng Thời Gian cho đến Bởi Vì Anh Yêu Em... Nam ca sĩ cũng cover một số ca khúc được khán giả yêu thích như Say Một Đời Vì Em, Bao Tiền Một Mớ Bình Yên, Một Vòng Việt Nam, Hào Khí Việt Nam.

Ca sĩ Phan Đinh Tùng.

Đêm nhạc càng thêm thăng hoa với sự xuất hiện của các nghệ sĩ khách mời - các Anh Tài đã "kề vai sát cánh" cùng Phan Đinh Tùng từ chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Hà Lê cùng Phan Đinh Tùng mang đến màn song ca Biển Nhớ, một ca khúc nhạc Trịnh được xử lý tinh tế, nơi cả hai dành cho nhau những lời trân trọng về tư duy âm nhạc và sự đồng điệu trong cảm xúc.

Đỗ Hoàng Hiệp góp mặt đầy năng lượng trong ca khúc Đón Bình Minh, tạo nên sự hòa quyện đầy thăng hoa. Bằng Kiều và Phan Đinh Tùng song ca đầy cuốn hút với Cơn Mưa Băng Giá.

Phan Đinh Tùng và Đỗ Hoàng Hiệp.

Phan Đinh Tùng song ca cùng Bằng Kiều.

Sự xuất hiện của NSND Tự Long khiến không khí trở nên sôi động với sự tếu táo, hài hước. NSND Tự Long chào những người thân của đàn em có mặt tại sự kiện tuy nhiên anh gọi nhầm tên vợ của Phan Đinh Tùng thành Thái Bích Ngọc. Sau khi được nhắc, NSND Tự Long sửa luôn và nói: "Vợ bạn nhìn qua thôi chứ nhìn kỹ không tốt".

Sau đó, NSND Tự Long tạo nên liên tiếp các tràng cười với màn tung hứng tiểu phẩm lấy cảm hứng từ Ơn Giời Cậu Đây Rồi, thành công "xoay" Phan Đinh Tùng vào các tình huống hài hước.

NSND Tự Long và Phan Đinh Tùng tung hứng vui vẻ.

Đặc biệt sau khi biểu diễn xong, Phan Đinh Tùng gây bất ngờ khi tặng đàn anh chiếc nhẫn kim cương. Cầm món quà NSND Tự Long nói: "Món quà này, nói thật với Tùng là chưa bao giờ mình biết kim con nhà bà cương cả. Bây giờ như này rất là ngại lắm nợ cái gì giả được nhưng nợ kim cương không trả được đâu".

Phan Đinh Tùng liền chia sẻ: "Vì bác nhận lời nhưng không nhận cát-xê nên em phải đáp lại bằng một món quà gì đó. Kim cương thể hiện tình cảm bền chặt. Mong món quà này anh em mình sẽ nhẫn nại, kiên nhẫn với nhau, gắn bó với nhau như anh em một nhà mãi mãi". NSND Tự Long: "Cảm ơn rất nhiều, tôi không nói nữa nói lại hay mếu".

Ca sĩ Tuấn Hưng "dỗi" Phan Đinh Tùng.

Tiếp đó, ca sĩ Tuấn Hưng xuất hiện với màn "dỗi yêu" vì Phan Đinh Tùng diễn ở Hà Nội mà "không mời". Tuy nhiên, nam ca sĩ vẫn hòa giọng đầy cảm xúc trong ca khúc Nắm Lấy Tay Anh. MC Anh Tuấn và Thành Trung cũng lần lượt góp mặt và cổ vũ nhiệt tình từ hàng ghế khán đài mang đến bầu không khí thân tình, thể hiện sự gắn bó mạnh mẽ của các Anh Tài sau hành trình tại Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai.

Khép lại Đinh Show là mashup Happy Birthday và Khúc Hát Mừng Sinh Nhật - ca khúc đinh, cũng là bản hit lớn nhất trong sự nghiệp Phan Đinh Tùng. Cả khán phòng cùng đứng dậy hát vang, biến sân khấu tại Hà Nội thành một không gian cộng hưởng cảm xúc, nơi ranh giới giữa nghệ sĩ và khán giả gần như được xóa nhòa, hàng loạt chiếc bánh kem cũng xuất hiện để Phan Đinh Tùng "thổi tắt nến".

Phan Đinh Tùng đón tuổi 50 ở Hà Nội.

Nam ca sĩ bên gia đình, khán giả.

Sân khấu Đinh Show cũng trở thành không gian đầy lãng mạn khi bà xã của nam ca sĩ - chị Thái Ngọc Bích cùng hai con Noel và Noah xuất hiện, mang theo những món quà và lời chúc mừng sinh nhật dễ thương dành cho Phan Đinh Tùng. Nam ca sĩ cũng khiến cả khán phòng thích thú "ghen tị" khi tặng cho bà xã chiếc nhẫn kim cương trong ngày sinh nhật lần thứ 50 của anh.

Phan Đinh Tùng và vợ.

Đặc biệt, sau khi hoàn thành phần trình diễn Khúc Hát Mừng Sinh Nhật, Phan Đinh Tùng cũng tuyên bố trong năm 2026 sẽ mang đến phiên bản Khúc Hát Mừng Sinh Nhật đặc biệt. Đó là dự án đầy tham vọng với mong muốn đưa ca khúc Khúc Hát Mừng Sinh Nhật ra quốc tế với sự góp mặt của 5 nghệ sĩ từ 5 châu lục cũng như hàng chục nghệ sĩ trong nước.