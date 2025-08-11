Phản cảm hành động Ngân 98 để loạt khán giả đụng chạm vòng 1 khi đi biểu diễn

Mỗi lần xuất hiện, Ngân 98 lại khiến cư dân mạng xôn xao với hàng loạt ồn ào liên quan từ đời tư cho tới phong cách ăn mặc. Mới đây, mạng xã hội xôn xao trước khoảnh khắc DJ Ngân 98 mặc trang phục phản cảm trong một buổi biểu diễn tại quán bar.

Trong đoạn clip do chính Lương Bằng Quang – ông xã của Ngân 98 đăng tải, nữ DJ diện trang phục khoét xẻ nhức mắt, cúi người xuống khu vực khán giả để giao lưu. Điều gây tranh cãi là hành động để nhiều người thoải mái chạm tay vào vòng 1 của cô ngay giữa sân khấu.

Trong bài đăng, Lương Bằng Quang còn viết chú thích: "Mặc vậy là còn kín trong môi trường này đó mấy chị". Cư dân mạng liền bày tỏ sự bức xúc, cho rằng cả hai đang cố tình tạo chiêu trò phản cảm để gây chú ý.

Ngân 98 lại vướng tranh cãi vì "mặc như không mặc" khi đi diễn ở một quán bar

Nữ DJ này còn ngang nhiên đi xuống phía dưới và để khán giả đụng chạm vào vòng 1

Không ít ý kiến nhận định rằng dù môi trường biểu diễn tại đây vốn sôi động và phóng khoáng nhưng việc để khán giả đụng chạm cơ thể, đặc biệt là những vùng nhạy cảm, là hành vi phản cảm, thiếu chuẩn mực. Trước đó, Ngân 98 vốn là cái tên gây ồn ào với phong cách ăn mặc táo bạo và thường xuyên gây tranh cãi vì những màn biểu diễn gợi cảm quá mức.

Vào tháng 7 vừa qua, Ngân 98 cũng từng bị chê bai khi mặc đồ hở hang quá đà khi đi biển: "Phản cảm thiệt luôn. Xinh thì xinh mà lố quá thể. Làm gì làm để cấm hoạt động là lúc đó mới thấy. Cứ ăn mặc vừa đủ xinh có phải hay không". Bà xã Lương Bằng Quang lên tiếng cho biết bản thân đã ăn mặc đúng với hoàn cảnh: "Đúng nơi đúng chỗ thì đâu có gọi là quá lố".

Nhiều cư dân mạng cho rằng hành động này của Ngân 98 là phản cảm, không phù hợp

Ngân 98 vốn không xa lạ với những tranh cãi về gu ăn mặc táo bạo, dù bị chỉ trích nhưng dường như cô vẫn phớt lờ mọi lời góp ý từ cư dân mạng. Trên sân khấu, nữ DJ sinh năm 1998 luôn ưu tiên khoe tối đa da thịt, bất chấp ánh nhìn ngao ngán từ khán giả.

Năm 2020, bà xã Lương Bằng Quang từng bị cấm diễn 4 tháng và nộp phạt vì diện đồ hở hang tại quán bar. Ngân 98 từng lên tiếng về lùm xùm bị cấm diễn vì mặc trang phục hở hang: "Với Ngân đó không phải là sự cố, mà là sai lầm cho sự chủ quan trong việc chọn trang phục và vị trí đứng của mình. Ngân chủ quan ở chỗ cứ nghĩ các bạn dancer trong hồ bơi mặc thế nào thì Ngân mặc vậy cho đồng bộ và nghĩ điều này là hợp lệ trong tiệc hồ bơi, chứ không bao giờ Ngân chủ đích mặc bikini giữa công chúng một cách lạc loài bao giờ.

Sai lầm thứ 2 là Ngân đã tự nhiên quay một đoạn clip ngắn trước cửa vũ trường mà không biết những người xung quanh đang chụp ảnh hậu trường ở những góc máy cực kỳ phản cảm. Và cái sai thứ 3 là thay vì từ bàn DJ đi thẳng xuống hồ bơi thì chương trình lại bắt Ngân cầm micro nói chuyện giao lưu nên mới có những cảnh tưởng Ngân đứng thưa chuyện hay hát cho khán giả nghe với bộ trang phục như vậy".

Ngân 98 vốn không còn là cái tên xa lạ với cư dân mạng khi thường xuyên vướng vào những tranh cãi xoay quanh việc ăn mặc táo bạo, lùm xùm về đời tư