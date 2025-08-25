(Ảnh minh họa)

Mới đây, một câu chuyện bắt quả tang chồng phản bội ngỡ như chỉ có trong các bộ phim hài đã khiến dư luận Singapore xôn xao.

Theo thông tin được đăng tải trên tờ World Of Buzz, vụ việc đã xảy ra tại Singapore vào năm 2023. Theo đó, một người đàn ông quốc tịch Ấn Độ sinh sống tại Singapore mặc dù đã có gia đình nhưng lại phản bội vợ, bí mật kết hôn lần thứ hai để rồi bị bắt quả tang trong một hoàn cảnh "khó đỡ".

Được biết, anh Vaithialingam Muthukumar (hiện 49 tuổi) đã kết hôn lần đầu với vợ người Singapore vào năm 2007 và đám cưới được tổ chức tại Ấn Độ. Sau đó, anh Vaithialingam theo vợ đến Singapore vào năm 2011, nơi anh gặp cô Salmah Bee Abdul Razak tại nơi làm việc mới. Salmah Bee Abdul Razak, hiện 43 tuổi, người Singapore, biết rõ Vaithialingam đã có gia đình nhưng vẫn tiếp tục mối quan hệ.

Vaithialingam Muthukumar đã có gia đình nhưng lại làm đám cưới với 1 phụ nữ khác. (Ảnh minh họa)

Người đàn ông này muốn có con và hứa với Salmah sẽ ly hôn người vợ đầu, nhưng anh ta đã không làm vậy. Sau đó, họ kết hôn theo nghi thức Hồi giáo vào tháng 8 năm 2022, dưới sự chứng kiến của một nhà lãnh đạo tôn giáo ở Nagore, Ấn Độ. Cuối cùng, Salmah đã mang thai và sinh một bé trai vào ngày 14 tháng 9 năm 2023.

Tuy nhiên, khi đến thăm người vợ thứ hai sinh con tại chính bệnh viện nơi vợ đầu tiên của anh ta làm việc, Vaithialingam đã bị bắt quả tang.

Cụ thể, trong khi đến thăm vợ tại Bệnh viện Phụ sản và Nhi KK, nơi làm việc của người vợ đầu tiên, Vaithialingam đã bị người vợ đầu tiên nhìn thấy bước ra khỏi phòng sinh, theo Channel News Asia đưa tin.

Cô biết phòng sinh không mở cửa cho khách đến thăm nên đã chất vấn anh ta. Chính lúc đó, Vaithialingam mới thú nhận về cuộc hôn nhân thứ hai và đứa con mới sinh của mình. Sự việc vỡ lở, anh ta bị chính quyền bắt giữ khi người vợ thứ hai của anh ta tố cáo anh ta với Bộ Nhân lực vào năm 2024.

Phiên xét xử Vaithialingam đã được mở vào hôm 21/8 vừa qua. Bị cáo bị kết án gần 4 tháng tù vì tội đa thê. Công tố viên cũng lưu ý rằng thời gian phạm tội của anh ta là "khá dài", hơn 10 năm trước khi anh ta tình cờ bị bắt quả tang tại bệnh viện.

Tại Singapore, tội đa thê được xếp vào tội hình sự ở Singapore, với mức án tù bắt buộc không quá bảy năm và mức phạt không quá 10.000 đô la Singapore (tương đương khoảng 205 triệu VNĐ).

Gia Linh (Theo World Of Buzz)