Phân bổ dự trữ vàng: Tránh rủi ro, ứng phó khủng hoảng

Kênh CNN (Mỹ) đưa tin, Ngân hàng Trung ương Hà Lan (DNB) vừa thông báo chuyển 86 tấn vàng khỏi các kho dự trữ ở Mỹ và Canada. DNB cho biết, động thái này nhằm “chuẩn bị ứng phó khủng hoảng” trong bối cảnh bất ổn địa chính trị gia tăng.

Việc điều chuyển được tiến hành từ tháng 3 đến tháng 8-2026 theo hai cách. Hơn 27 tấn vàng vật chất được chuyển về châu Âu bằng đường thủy. Phần còn lại được DNB bán tại Bắc Mỹ, sau đó dùng số tiền thu được để mua lại vàng trên thị trường London, Anh. Trước khi điều chuyển, DNB cất giữ gần 313 tấn vàng tại Bắc Mỹ.

Hà Lan không phải là nước đầu tiên chuyển một phần dự trữ vàng khỏi Mỹ. Tạp chí Newsweek (Mỹ) cho hay, trong năm 2025, Ngân hàng Trung ương Pháp đã bán 129 tấn vàng cất giữ tại các kho vàng của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED), sau đó dùng số tiền thu được để mua lại một số lượng vàng tương đương tại châu Âu và lưu giữ tại Paris.

Trước đó, Ngân hàng Trung ương Đức (Bundesbank) cũng thực hiện chương trình đưa một phần dự trữ vàng về nước. Đến cuối năm 2016, Đức đã hoàn tất chuyển 300 tấn vàng từ New York về Frankfurt. Thống đốc DNB Olaf Sleijpen nhấn mạnh, việc phân bổ dự trữ vàng cân bằng hơn giữa Hà Lan, Bắc Mỹ và Anh sẽ giúp phân tán rủi ro, đồng thời tạo thuận lợi hơn cho việc sử dụng nguồn dự trữ này trong trường hợp xảy ra khủng hoảng.

Theo đài RFI (Pháp), những diễn biến này làm dấy lên nghi ngờ về việc Mỹ có còn tiếp tục đảm nhiệm vai trò “thần giữ của” an toàn và đáng tin cậy nhất của thế giới. Liệu có đến lúc, những khối vàng được gửi giữ lại trở thành một “công cụ” gây sức ép về kinh tế, thương mại, thậm chí cả quân sự?

Thực tế cho thấy, các chính sách gần đây của Mỹ đang khiến châu Âu tính đến việc giảm mức độ phụ thuộc vào Washington, từ áp thuế quan với cả các nước đồng minh đến gây sức ép để châu Âu tự chủ hơn về quốc phòng. Mỹ cũng từng tuyên bố “cân nhắc mọi kịch bản” nhằm kiểm soát Greenland, vùng lãnh thổ thuộc Đan Mạch. Những diễn biến này làm gia tăng lo ngại về việc liệu Mỹ có tiếp tục là nơi cất giữ dự trữ vàng an toàn, ổn định và đáng tin cậy trong dài hạn.

RFI nhận định còn quá sớm để kết luận việc một số nước điều chuyển vàng khỏi Mỹ phản ánh một cuộc “khủng hoảng niềm tin”. Tuy nhiên, xu hướng phân tán địa điểm lưu giữ dự trữ vàng đang ngày càng rõ hơn, nhằm giảm rủi ro do tập trung quá nhiều tài sản chiến lược tại một nơi.