Phân biệt nệm cao su chính hãng và nệm cao su nhái

Kiểm tra tem mác, phiếu bảo hành: Để phân biệt nệm cao su chính hãng, hãy kiểm tra kỹ tem mác và phiếu bảo hành. Sản phẩm chính hãng luôn có tem đầy đủ, rõ ràng, mã vạch và mã QR để tra cứu. Nhiều thương hiệu lớn còn dập logo nổi trên thành nệm. Bạn cũng có thể gọi trực tiếp đến hotline của nhà sản xuất để xác minh mã sản phẩm. Đây là cách đơn giản và chính xác nhất để nhận biết nệm cao su thật.

Phân biệt qua màu sắc và mùi hương: Để phân biệt nệm cao su thật và giả, bạn có thể dựa vào màu sắc và mùi hương. Nệm cao su thiên nhiên chính hãng thường có 2 màu cơ bản: trắng sữa và vàng đậm. Màu trắng sữa là màu nguyên bản của mủ cao su, đòi hỏi công nghệ sản xuất tiên tiến và thời gian thu hoạch mủ đặc biệt nên có giá thành cao hơn. Màu vàng đậm là do mủ cao su tiếp xúc với ánh nắng và không khí lâu, bị oxy hóa, nên giá thành rẻ hơn. Tuy nhiên, lưu ý màu sắc nệm có thể bị biến đổi do quá trình oxy hóa hoặc do nhà sản xuất bổ sung chất tạo màu.



Về mùi hương, nệm cao su chất lượng sẽ không có mùi hoặc có mùi hương dễ chịu như vani, trà xanh, chocolate... nhờ công nghệ khử mùi. Nệm giá rẻ hơn có thể có mùi cao su khi mới mua về nhưng sẽ mất dần sau khi sử dụng. Còn nệm giả, nhái thường có mùi nồng, hắc, khó chịu. Hãy tin tưởng vào giác quan của mình để chọn được sản phẩm chất lượng, bảo vệ sức khỏe và tiền bạc.



Kiểm tra trực tiếp: Để kiểm tra trực tiếp chất lượng nệm cao su, bạn hãy nằm thử trong 15 phút với nhiều tư thế như nằm nghiêng, sấp, ngửa. Cảm nhận độ đàn hồi, độ êm ái và độ cứng của nệm xem có phù hợp với nhu cầu không. Nệm tốt sẽ nhanh chóng trở về hình dạng ban đầu khi bạn đứng dậy, không để lại vết lõm. Bạn cũng có thể ấn tay hoặc kiểm tra trọng lượng. Nệm cao su thiên nhiên thường nặng hơn nệm tổng hợp và nệm giả.



Kiểm tra đường viền và lỗ thông hơi: Bạn cũng có thể phân biệt nệm cao su thật - giả qua hình dáng bề ngoài. Nệm chính hãng có đường viền sắc nét, vuông thành, không lem nhem hay lệch lạc. Hệ thống lỗ thông hơi trên bề mặt nệm được phân bố đều, khoảng cách và kích thước các lỗ như nhau, không tập trung nhiều hay ít chỗ nào. Ngược lại, nệm giả thường có đường viền không chuẩn, lỗ thông hơi không đồng đều. Hãy tinh ý quan sát để chọn được sản phẩm chất lượng, bảo vệ sức khỏe và tiền bạc của mình.

Nhận biết qua giá thành: Khi mua nệm cao su, bạn nên tham khảo giá từ nhiều nguồn và website của nhà sản xuất để biết mức giá chuẩn. Thông thường, nệm cao su thiên nhiên chính hãng có giá cao hơn hẳn so với nệm giả, nệm nhái. Tuy nhiên, đây không phải là cách nhận biết tuyệt đối vì nhiều sản phẩm kém chất lượng cũng được đẩy giá cao để trục lợi. Nếu thấy điều gì đó không đáng tin cậy, tốt nhất đừng mua. Cách an toàn nhất là hãy tới các đại lý uy tín, địa chỉ phân phối chính hãng để được mua hàng chuẩn với giá tốt nhất.



