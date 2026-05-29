Phạm Thị Ngọc Tuyến SN 1995 đến Trại tạm giam số 2 trình diện

Công an TP Đà Nẵng ngày 28/5 cho biết đã tổ chức vận động đối tượng Phạm Thị Ngọc Tuyến (sinh năm 1995, trú xã Thăng An, TP Đà Nẵng), bị kết án 9 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, ra chấp hành án theo quy định của pháp luật.

Trước đó, do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên Phạm Thị Ngọc Tuyến được Tòa án nhân dân thành phố quyết định tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù. Tuy nhiên, trong thời gian được tạm đình chỉ, đối tượng tiếp tục thực hiện hành vi vi phạm pháp luật và bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố khởi tố để điều tra. Trên cơ sở đó, Tòa án nhân dân thành phố đã ban hành quyết định hủy quyết định tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù đối với đối tượng.

Phạm Thị Ngọc Tuyến (đứng giữa) ra trình diện - Ảnh: Công an Đà Nẵng

Sau khi nhận được quyết định, Phạm Thị Ngọc Tuyến không tự nguyện đi chấp hành án mà bỏ trốn khỏi địa phương. Trước tình hình đó, Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp đã phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành rà soát, xác minh nơi đối tượng lẩn trốn; đồng thời kiên trì tuyên truyền, vận động gia đình và đối tượng chấp hành đúng quy định của pháp luật, ra trình diện để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ; phối hợp Công an xã Thăng An, Công an phường Tam Kỳ tăng cường rà soát, xác minh và kiên trì vận động, thuyết phục đối tượng ra trình diện.

Kết quả, đến 22 giờ 10 phút ngày 27/5/2026, Phạm Thị Ngọc Tuyến đã đến Trại tạm giam số 2 trình diện để chấp hành án.