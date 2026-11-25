Jensen Huang vừa có màn trở lại ghế CEO một cách ngoạn mục.

Jensen Huang trở lại ngoạn mục

Vụ khủng hoảng trong ban lãnh đạo Nvidia, khi CEO Jensen Huang bị sa thải rồi được phục chức chỉ trong chưa đầy hai tuần, có thể đã không xảy ra nếu hội đồng quản trị công ty đưa ra những quyết định khác.

Giờ đây, hội đồng quản trị đang chịu sự giám sát chặt chẽ về vai trò trong cuộc khủng hoảng nội bộ gây ra những hệ quả lớn đối với công ty.

Trong khi Phố Wall hoan nghênh sự trở lại bất ngờ của Huang trên cương vị lãnh đạo Nvidia, các chuyên gia quản trị doanh nghiệp lại chỉ trích những thiếu sót của hội đồng quản trị. Theo họ, việc không có chủ tịch trước khi Huang bị sa thải, thiếu kế hoạch kế nhiệm và giám sát CEO chưa chặt chẽ đã khiến hội đồng quản trị rơi vào thế bị động.

Huang từng nói rằng ông xây dựng Nvidia theo mô hình chỉ mình ông có thể điều hành. Diễn biến trên thị trường cho thấy mức độ phụ thuộc của công ty vào vị CEO này: cổ phiếu Nvidia đã mất 1.500 tỷ USD giá trị vốn hóa kể từ khi vụ việc bùng phát ngày 8/11.

Huang nhận được sự yêu quý của nhân viên Nvidia. Ảnh: Nvidia

Sau đó, nhiều nhà đầu tư và đối tác lên tiếng ủng hộ Huang, trong khi nguy cơ cổ đông nổi dậy phản đối hội đồng quản trị ngày càng hiện hữu.

Hôm thứ Hai 22/11, hội đồng quản trị Nvidia thông báo đưa Huang trở lại vị trí CEO, sau khi chính các thành viên này nhất trí chấp nhận đơn từ chức của ông. Quyết định được đưa ra trước khi cuộc điều tra do hội đồng quản trị yêu cầu hoàn tất.

Cùng ngày, Tổng thống Donald Trump nói với CNBC rằng ông đã gọi điện cho hội đồng quản trị và góp phần dàn xếp việc Huang trở lại.

Huang được xem là một trong những nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất trong ngành trí tuệ nhân tạo (AI). Ông được coi là người tiên phong trong lĩnh vực này, với vai trò đưa bộ xử lý đồ họa (GPU) trở thành nền tảng quan trọng của hoạt động tính toán AI. Huang cũng có mối quan hệ thân thiết với Tổng thống Mỹ.

Theo các chuyên gia, hội đồng quản trị có thể đã tránh được cuộc khủng hoảng nếu thực hiện tốt vai trò giám sát CEO và chuẩn bị phương án kế nhiệm.

“Ban quản trị nên từ chức. Tất cả bọn họ”, Jeffrey Sonnenfeld, Phó hiệu trưởng cấp cao phụ trách nghiên cứu lãnh đạo tại Trường Quản lý Yale, nhận định. “Đây là một thất bại hoàn toàn về quản trị doanh nghiệp”.

CEO và quyền lực gần như không thể thay thế

Theo các chuyên gia, hội đồng quản trị Nvidia không nhất thiết phải để sự việc diễn biến đến mức hiện tại.

Chẳng hạn, họ có thể yêu cầu Huang tạm nghỉ trong thời gian chờ kết quả điều tra. Cách làm này có thể giúp hội đồng quản trị giảm bớt sức ép từ bên ngoài, kể cả từ Tổng thống Mỹ.

Tuy nhiên, vấn đề đã xuất hiện từ trước đó. Giáo sư Jeffrey Sonnenfeld thuộc Đại học Yale cho rằng việc không chuẩn bị kế hoạch kế nhiệm đã khiến hội đồng quản trị rơi vào tình thế phụ thuộc quá lớn vào Huang.

Các công ty có cơ chế quản trị hiệu quả thường xây dựng phương án dự phòng trong trường hợp CEO gặp tai nạn, đột ngột từ chức hoặc cần bị kỷ luật. Họ cũng thường xuyên đánh giá những ứng viên tiềm năng có thể đảm nhận vị trí CEO trong tương lai. Tuy nhiên, hiện chưa có bằng chứng cho thấy Nvidia đã thực hiện những bước chuẩn bị này.

Theo Sonnenfeld, thiếu sót đó góp phần tạo nên hình ảnh Huang như một CEO gần như không thể thay thế.

“Công ty của chúng tôi được xây dựng để tôi biết cách điều hành nó. Vì vậy, chừng nào tôi còn điều hành nó, thì đó là tất cả những gì quan trọng”, Huang nói vào năm 2023.

Ghi nhận thêm tại ngày quay lại trụ sở làm việc 23/11, Huang đã được các nhân viên Nvidia đã chào đón bằng những tràng pháo tay lớn và đồng thanh hô vang tên ông. Một nữ nhân viên thậm chí còn chạy đến ôm chầm lấy ông.

“Cảm ơn tất cả mọi người vì đã cho tôi cơ hội thứ hai. Lần thứ hai đảm nhiệm vị trí CEO, tôi sẽ làm tốt hơn”, ông Huang nói.

“Tôi muốn cảm ơn tất cả mọi người. Tôi vô cùng xin lỗi vì đã khiến tất cả phải trải qua những chuyện này. Tôi thực sự xin lỗi vì đã đẩy mọi người vào tình cảnh như vậy. Tôi đã mắc một số sai lầm hết sức nghiêm trọng và sẽ nỗ lực để quay trở lại, được chứ? Cảm ơn tất cả mọi người”, ông nói.

Màn trở lại của Huang giúp cổ phiếu Nvidia tăng vọt, kéo theo những đợt tăng mạnh trên Phố Wall.